Насколько велик риск потери Донецкой области: военный обозреватель назвал реальную угрозу

Западная пресса и военные аналитики все чаще заявляют о том, что перспектива потери Украиной Донецкой области все реальнее. Однако в ближайшей перспективе один из самых тяжелых сценариев касается только одного направления.

Такое мнение 24 Каналу высказал военный обозреватель Давид Шарп, отметив, что реальной перспективой является потеря Часового Яра. Помощь от США сможет помешать такому развитию событий.

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Насколько велик риск потери Донецкой области

По мнению военного обозревателя, говорить о реальной перспективе потери Донецкой области неправильно. Хотя это является целью России, пока эта перспектива может быть в далеком будущем. Россиянам не удалось захватить эти территории за все время войны и пока нет оснований об этом думать в ближайшее время.

Я не вижу причин, чтобы это произошло. Тем более в связи с тем, что пакет американской помощи наконец утвержден и помощь уже есть в Украине. Важно, чтобы ее Украина использовала оптимально,

– отметил Шарп.

Реальная угроза

По мнению военного обозревателя, захват россиянами Очеретино состоялся из-за конкретных проблем на местах. Это касалось планирования оборонительных операций, военной подготовки и комплектации личностного состава войск. Как раз главной задачей сейчас для Украины является минимизация этих проблем.

Территориальные потери Донецкой области возможны, Россия будет продолжать давление. Реальной перспективой является потеря Часового Яра и выход к Константиновке, Покровска. Захват территории по этой линии является более реалистичной целью,

– отметил Шарп.

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Однако он добавил, что даже такая реальная перспектива не означает, что Украина это допустит.

Украинский народ не потерял волю к сопротивлению, средства для него есть и они будут поступать в ближайшее время в больших количествах,

– подчеркнул Шарп.

Ситуация на Авдеевском направлении: коротко