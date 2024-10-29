У России рекордное продвижение на фронте с 2022 года: СМИ назвали самый тяжелый участок

За октябрь 2024 года российские войска захватили более 470 квадратных километров на востоке Украины. Это свидетельствует об активном продвижении оккупантов на фронтах.

Об этом рассказывают журналисты издания Welt. Известно, что основные сдвиги произошли вокруг города Покровск.

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Основное направление россиян – Покровск

Отмечается, что эти данные превышают показатели августа (477 квадратных километров) и сентября (459 квадратных километров).

Сейчас наблюдается наибольшее продвижение со стороны россиян именно в Донецкой области, в частности вокруг города Покровск.

По данным AFP, с начала октября оккупанты расширили контроль на 478 квадратных километров, причем значительная часть этих завоеваний приходится на район Донецка.

Учитывая оккупированный с 2014 года Крым и территории Донбасса, захваченные еще до полномасштабного вторжения, Россия на сегодня контролирует около 18,2% территории Украины.

К слову, эстонская разведка сообщила о рекордных потерях России в Украине в октябре 2024 года, которые составляют 40 тысяч военнослужащих ранеными и убитыми.

Россияне частично закрепились в Селидово и пытаются его окружить, штурмуя соседние населенные пункты.

Войска России и Северной Кореи, вероятно, готовятся к наступлению в Курской области. Оно может начаться в ближайшее время.

В то же время украинские силы готовят дополнительные позиции и проводят контратаки, уничтожая вражеские войска.