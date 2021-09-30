Потеряет публичное влияние, – политолог о последствиях отставки Разумкова
Источник:24 канал
Давид Арахамия поручил выдать подписные листы для снятия Дмитрия Разумкова с должности главы Верховной Рады. Если спикера уволят, то ему стоит создавать собственную политическую силу.
Такое мнение в эфире 24 канала высказал политолог Владимир Фесенко. По его словам, Разумкову стоит искать нишу идеологического политика в случае отставки.
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Есть ли у спикера рейтинг
По мнению Фесенко, у Разумкова есть небольшое количество сторонников. Речь идет об около 3%, но над повышением количества придется работать.
В чем будет главная проблема? С ресурсами не будет недостатка. Его будут приглашать телеканалы. Он сможет найти деньги на развитие собственного проекта, однако без должности спикера Верховной Рады он потеряет публичный ресурс и влияние.
Фесенко отметил, что спикеру доверяют преимущественно те люди, которые принадлежат к сторонникам других политсил. Именно поэтому избиратели не будут голосовать за Разумкова, а отдавать голоса за избранные политические силы.Заметьте! По исследованию Центра Разумкова, за 29 января до 3 февраля 2021 года, больше всего украинцев доверяют именно спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкова. Его рейтинг доверия составлял 32%, хотя 53% не доверяют.
Разумков будет создавать собственный политпроект
Политолог рассказал, что Разумкову будет трудно существовать как внефракционному депутату. Однако о президентских намерениях спикера еще рано говорить.
У нас хватает претендентов на пост президента, а вот на парламентские выборы он сам сказал, что собирается идти,
– заметил политолог.
Председатель парламента, по мнению Фесенко, после отставки начнет постепенно создавать собственный политпроект, но вне стен Верховной Рады.
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Кто заменит спикера парламента
Фесенко уверен, что Разумкова заменит Руслан Стефанчук, который пока является первым заместителем председателя Верховной Рады.
"Стефанчук уже прошел достаточно успешно тестирование, хотя с определенными проблемами, относительно принятия закона об олигархах. У него есть доверие из офиса Президента. Других кандидатов нет", – подчеркнул политолог.
Фесенко прокомментировал возможную отставку Разумкова: смотрите видео
Первого вице-спикера Рады назначит сама фракция "Слуга народа". "Поставят своего человека, поскольку они монобольшинство", – подытожил Фесенко.
Кто это может быть? Вопрос открытый. Я думаю, что в Трускавце это и будут решать,
– отметил политолог.
Отставка Дмитрия Разумкова: самое главное
- Слухи о вероятной отставке Дмитрия Разумкова с поста председателя Верховной Рады сначала начали появляться в СМИ. Произошло это после того, как парламентарий отправил на рассмотрение Венецианской комиссии закон об олигархах.
- Фракция "Слуга народа" 29 сентября 2021 года начала отзывать Разумкова с должности спикера Верховной Рады. Глава политсилы Давид Арахамия обратился за подписными листами.
- В "Слуге народа" заявили, что на заседаниях фракции не поднимали тему отставки Разумкова. Во фракции заверили, что Арахамия воспользовался своим правом, как нардеп.
- Зато пресс-секретарь Разумкова отметила, что документ поступил именно от "Слуги народа".
- Сам спикер парламента говорит, что не удивлен подобной инициативой и добавил, что медлить с процессом не будет.
- Ранее Дмитрий Разумков уверял, что после вероятной отставки, 100% останется в политике.