Потерпевший по делу Кернеса собирается обжаловать закрытие производства
Пострадавший Сергей Ряполов по делу мэра Харькова Геннадия Кернеса, которого обвиняют в похищении и пытках людей, и двух его охранников намерен обжаловать закрытие производства.
Об этом говорится на сайте "Общественное радио".
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Отметим, что судья Киевского райсуда Полтавы Андрей Антонов расценил систематическую неявку прокуроров на дебаты по делу мэра Харькова Геннадия Кернеса и его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицкого как отказ от обвинения и закрыл уголовное дело.
Геннадий Кернес
О намерении обжалования закрытия производства Сергей Ряполов рассказал журналистам после заседания в Киевском районном суде Полтавы.
Конечно же, буду апеллировать! На это решение я ждал. Это очевидно было еще с марта, что все ускоряется. Такого решения еще не было в истории Украины, и ни один судья не делал столько нарушений в производстве,
– заявил Ряполов.
Он также заверил, что ему и адвокатам только за сутки сообщили о том, что заседание назначили на 10 августа. Именно поэтому его защитники и другой пострадавший не успели явиться на суд. Почему не прибыли прокуроры, Ряполов не знает.
Что такое дело Геннадия Кернеса?
25 января 2014 года неизвестные напали на участников шествия в поддержку Евромайдана в Харькове. 2 марта 2015 года Геннадию Кернесу сообщили о подозрении в совершении преступлений, в частности, незаконное лишение свободы или похищение человека, пытки, угроза убийством.