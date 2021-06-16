Ни один коррумпированный судья не сможет это сделать, – Потураев о законе о налоговой амнистии

Верховная Рада приняла закон о налоговой амнистии для украинцев. В сторону документа звучала претензия, что это позволит легализовать нечестно сэкономленные состояния. Впрочем, такие упреки не соответствуют действительности, ведь это не касается коррумпированных государственных чиновников.

Такое мнение высказал народный депутат от "Слуги народа" Никита Потураев. Он также прокомментировал возможности предоставления Украине Плана действий относительно членства в НАТО и принятия закона о статусе олигарха.

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О налоговой амнистии

Ни один коррумпированный судья, прокурор, чиновник, депутат не сможет этого сделать. Конечно, это не касается людей, которые держат тысячу долларов в матрасе. Это касается тех, кто в бизнесе заработал много денег и делал то, что называется "оптимизацией налогов". То есть просто не показывал доходы из-за того, что у нас была неуклюжей налоговая система. Она была коррумпированной, непрозрачной.

Люди оптимизировали, выводили деньги просто в кэш. Мы им говорим: "Друзья, мы все понимаем о старых временах. Приносите деньги в банки, пожалуйста – к вам вопросов никаких". 5% – это просто мизерный налог.

Чиновники и политики не смогут этого сделать. Они как подпадали под уголовную ответственность за украденное, так и будут продолжать. Это для бизнеса. Все, перевернули страницу. Сейчас живем с нормальными налогами, которые мы, надеюсь, решим в ближайшее время. Уже начали это делать, думаю, что в 2022 году закончим.

Закон о налоговой амнистии: детали

• Депутаты 15 июня

• В период с 1 сентября 2021 года до 1 сентября 2022 года будет проведено единовременное добровольное декларирование активов физических лиц, которые они получили до 1 января 2021 года. Однако из которых не были уплачены налоги.

• Также лица должны будут уплатить единовременный сбор 5% относительно активов, размещенных на счетах украинских банков; 9% для размещенных за рубежом; 2,5% по стоимости государственных облигаций, приобретенных в период с 1 января 2021 года по 20 июня 2022 года. • Депутаты 15 июня проголосовали законопроект №5153 , который предусматривает налоговую амнистию.• В период с 1 сентября 2021 года до 1 сентября 2022 года будет проведено единовременное добровольное декларирование активов физических лиц, которые они получили до 1 января 2021 года. Однако из которых не были уплачены налоги.• Также лица должны будут уплатить единовременный сбор 5% относительно активов, размещенных на счетах украинских банков; 9% для размещенных за рубежом; 2,5% по стоимости государственных облигаций, приобретенных в период с 1 января 2021 года по 20 июня 2022 года.

О Плане действий по членству в НАТО

Когда Украина получит План действий по членству в НАТО, это будет настоящая победа. Тогда количество процессов в государстве качественно изменится. Страна, которая выполняет ПДЧ, отличается от тех, которые и не начинали его выполнять. Тогда начинается настоящий прогресс, как, например, в Албании. Я убежден почти на 100%, что мы имеем все шансы при президенте Зеленском получить ПДЧ. Тогда начнется движение вперед. В частности, политические процессы изменятся.

Очень важно, чтобы Украина вступила в Европейский Союз и Организацию Североатлантического договора. Ведь это кардинально изменит ситуацию. В частности между различными частями Европы появится равенство.

Центральная и Восточная Европа впервые начнут иметь равный голос с так называемой "старой" Европой. Нужно понимать, что страны Центральной и Восточной Европы – это государства, которые точно знают, насколько опасна Россия. Она является классическим фашистским режимом. Это очень боятся признавать в Европе.

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О президентских амбициях Разумкова

Я знаю Дмитрия Разумкова достаточно долго. Я не верю, что он вообще об этом думает (о президентстве – 24 канал). Потому что он профессиональный человек. Нет никаких оснований полагать, что у него есть хоть какой-то шанс получить что-то на выборах президента.

То, что Разумков может пойти на парламентские выборы отдельно от "Слуги народа", я бы это предательством не счел. Но он достаточно умен, чтобы понимать, что шансов выиграть президентские выборы у него нет никаких. А наоборот – есть шансы себе опорочить репутацию и потерять политический рейтинг. Идея, что Разумков создает некую политическую конкуренцию Зеленскому как будущий кандидат в президенты – ошибочна.