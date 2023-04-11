Будут ли в Украине раздавать повестки через "Дию": Подоляк назвал 3 аспекта

Россияне ввели электронные повестки в своих "Госуслугах" – аналог нашей "Дии". Ранее украинские власти уверяли, что украинцы не будут получать повестки через это приложение.

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу, ждать ли сейчас украинцам соответствующих изменений в законодательстве.

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Подоляк подчеркнул, что существует 3 аспекта, которые влияют на этот процесс:

в Украине существует контролируемый процесс мобилизации – Министерство обороны Украины и ВСУ занимаются этим достаточно эффективно;

по словам вице-премьер-министра и министра цифровой трансформации Михаила Федорова, для введения электронных повесток через "Дию" следует изменить ряд документов, регуляторных актов в нашем законодательстве. Но советник главы ОП заверил, что сейчас в этом сейчас нет необходимости;

украинские ТЦК сегодня работают довольно эффективно. Хотя есть некоторые ошибки, которые украинские военные постоянно исправляют.

В то же время предпринимались попытки единичных ИПСО, которые происходили в некоторых украинских городах. Также россияне пытались дискредитировать кампанию по комплектации в Украине в ТЦК.

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Истерическое поведение россиян

"Сегодня нет необходимости менять порядок мобилизации в Украине. В России произошло истерическое действие в парламенте, когда депутаты трижды проголосовали и получили электронный мобилизационный документ", – подчеркнул собеседник.

Россияне понимают, что уже не контролируют ситуацию по мобилизации в своей стране. Среди населения уже нет пропагандистских настроений. Кремлевские власти за 14 месяцев полномасштабного вторжения в Украину так и не смогли объяснить своему народу причины войны. А также для чего нужно мобилизовать такое большое количество граждан.

"Такое истерическое поведение свидетельствует, что потери оккупантов заоблачные. А в Украине на данный момент нет необходимости вводить электронные повестки", – подчеркнул Михаил Подоляк.

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