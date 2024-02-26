Мобилизация в Украине: возможно ли вручение повестки по телефону

Сейчас в Украине активно продолжаются мобилизационные мероприятия, которые включают вручение повесток мужчинам призывного возраста. Эти повестки извещают военнообязанного о необходимости явиться в военкомат для проверки и уточнения данных перед возможной мобилизацией.

Юристы сообщают, что в условиях военного положения некоторые конституционные права граждан могут быть ограничены, а обязанность защищать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины приобретает наивысший приоритет. Именно поэтому есть вероятность того, что военнообязанного могут вызвать в военкомат по телефону.

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Вызов в военкомат по телефону

Юристы уверяют, что вручение повестки через телефон – незаконно. Ее должны вручить лично в руки конкретному человеку и получить его подпись, как подтверждение того, что повестка получена.

В случае телефонного звонка из военкомата вас могут только попросить явиться в соответствующий военкомат для получения повестки.

Впрочем, получения информации о призыве или приглашения в военкомат с помощью телефонной связи не может считаться надлежащим уведомлением. Соответственно, за игнорирование этих сообщений не предусмотрена никакая правовая ответственность.

Мобилизация в Украине: последние новости