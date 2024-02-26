Мобилизация в Украине: возможно ли вручение повестки по телефону
Источник:Ассоциация работников Украины
Сейчас в Украине активно продолжаются мобилизационные мероприятия, которые включают вручение повесток мужчинам призывного возраста. Эти повестки извещают военнообязанного о необходимости явиться в военкомат для проверки и уточнения данных перед возможной мобилизацией.
Юристы сообщают, что в условиях военного положения некоторые конституционные права граждан могут быть ограничены, а обязанность защищать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины приобретает наивысший приоритет. Именно поэтому есть вероятность того, что военнообязанного могут вызвать в военкомат по телефону.
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Вызов в военкомат по телефону
Юристы уверяют, что вручение повестки через телефон – незаконно. Ее должны вручить лично в руки конкретному человеку и получить его подпись, как подтверждение того, что повестка получена.
В случае телефонного звонка из военкомата вас могут только попросить явиться в соответствующий военкомат для получения повестки.
Впрочем, получения информации о призыве или приглашения в военкомат с помощью телефонной связи не может считаться надлежащим уведомлением. Соответственно, за игнорирование этих сообщений не предусмотрена никакая правовая ответственность.
Мобилизация в Украине: последние новости
- 26 февраля стало известно, что Владимир Зеленский подписал законопроект, который предусматривает демобилизацию срочников. Это означает немедленное увольнение срочников. Согласно новому закону, в течение двенадцати месяцев после увольнения с военной службы в запас, эти лица не могут быть вызваны на службу по мобилизации, если они не выражают желания продолжить военную службу.
- Нардеп от партии "Голос" Ярослав Железняк сообщил, что к правительственному законопроекту об изменении правил военной службы, мобилизации и воинского учета подали 4195 поправок. Он также отметил, что если все будет продвигаться хорошо, то тогда уже с 6 марта законопроект начнут рассматривать в Раде.
- Офицер управления 12 бригады "Азов" Нацгвардии Украины Дмитрий Андрющенко убежден, что одной из проблем мобилизации в Украине является недостаточная коммуникация между военной властью и обществом. Он подчеркнул, что важно объяснять людям, что их ждет после получения повестки. Должно быть понятно, что мужчин не оставят без подготовки и не направят сразу в бой.