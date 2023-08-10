Могут ли украинцам за границей выдавать повестки в посольствах: в МИД ответили
Источник:Telegraf
В Украине продлили военное положение и общую мобилизацию до 15 ноября. В МИД объяснили, могут ли дипломатические учреждения выдавать украинцам повестки.
Согласно действующему законодательству, вручать повестки могут : представитель органа местного самоуправления, руководитель учреждений, где работает военнообязанный, должностные лица территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Спикер МИД Украины Олег Николенко ответил, распространяются ли функции выдачи повесток на посольства за границей.
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Ответ МИД
Как видим, в вышеперечисленном ничего не сказано о посольствах. Впрочем, в декабре прошлого года правительство обновило правила военного учета. Согласно нововведениям, на дипучреждения за рубежом возлагаются новые полномочия, а именно: они должны вести военный учет призывников, военнообязанных и резервистов, состоящих на временном консульском учете.
Поэтому собственно и родился вопрос о возможности выдачи повесток дипломатическими учреждениями.
Однако в МИД ответили, что ничего не знают о практике выдачи повесток посольствами.
Не слышал о таких случаях,
— заявил представитель МИД Олег Николенко.
В пресс-службе ведомства тоже уточнили, что сейчас повестки не выдают.
Посольства не должны выдавать повестки
Напомним, что новые обязанности, которыми Кабмин наделил посольства, предусматривают следующее:
- информирование граждан призывного возраста, не имеющих отсрочки или не освобожденных от призыва на срочную военную службу, о начале очередного призыва граждан Украины на срочную военную службу;
- содействие возвращению военнообязанных и резервистов в Украину в случае проведения мобилизации и военное время (в особый период);
- уведомление в 7-дневный срок со дня взятия на консульский учет или снятия с него о призывниках, военнообязанных и резервистах соответствующим ТЦК и СП по месту нахождения их на военном учете;
- ведение военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, состоящих на временном консульском учете.
Однако, по словам юриста адвокатского объединения T&T Partners Владислава Юрчака, законом не предусмотрена выдача повесток гражданам, проживающим за границей, представителями дипломатических учреждений.
Он уточнил, что посольства должны лишь вести учет военнообязанных и информировать об этом соответствующие органы в Украине.
Мобилизация в Украине
- 27 июля Верховная Рада Украины поддержала продолжение военного положения и всеобщей мобилизации до 15 ноября.
- В приказе "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины" содержится перечень заболеваний, с которыми не призывают в армию
- С 1 августа вступают в силу ряд изменений, в частности определенные категории военных могут уволиться с военной службы.