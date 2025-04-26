Повреждены офисы и склады, возникли пожары: в ГСЧС показали последствия атаки по Кропивницкому
Российские войска ночью 26 апреля атаковали Кропивницкий ударными БпЛА. В результате российского удара разрушениям подверглась гражданская инфраструктура в регионе.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.
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Атака по Кропивницкому
Ночью 26 апреля россияне ударили по Кропивницкому. В результате вражеской атаки разрушениям подверглась гражданская инфраструктура в одном из районов областного центра.
Пострадали офисные и складские помещения,
– говорится в сообщении.
На месте происшествия работают все оперативные службы.
Последствия атаки по Кропивницкому / Фото ГСЧС
Согласно предварительным данным ГСЧС, пострадавших нет. Сейчас спасатели ликвидируют пожары зданий, которые возникли в результате ночного обстрела вражеских сил.
Спасатели ликвидируют пожары в результате атаки / Фото ГСЧС
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К слову ночью в Кировоградской ОГА заявили о повреждении башни мобильной связи.
Так, Андрей Райкович, председатель ОГА, сообщил, что в селе Липняжка Новоукраинского района вражеский БпЛА повредил башню мобильной связи. По его данным, пострадавших нет.