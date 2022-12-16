Мечты о Киеве у России точно есть: обозреватель прокомментировал прогнозы Залужного

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что в феврале Россия может пойти в наступление по разным направлениям, в том числе и на Киев. Такие планы у россиян, вероятнее всего, действительно есть, вряд ли они могли отказаться от них.

Такое мнение 24 каналу озвучил военный обозреватель Денис Попович. Он согласился с заявлением Залужного о возможности повторного наступления на украинскую столицу, но пока такой угрозы нет.

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Наступление на Киев возможно, но пока угрозы нет

"Единственное, что по состоянию на сегодня такой угрозы нет. Это подтверждают и представители нашего военного командования, поскольку сейчас нет концентрации войск на северном направлении, как только она будет появляться, конечно, будет расти угроза возможного наступления на Киев", – отметил военный эксперт.

По его словам, наши военные видят, что оккупанты ведут подготовку к возможному повторному наступлению. Украинские защитники наблюдают за ситуацией, потому никакой неожиданности не будет.

Угроза наступления на Востоке – больше

Российские захватчики концентрируют свои силы на восточном направлении. В последнее время все чаще звучит мнение, что в ближайшие недели оккупанты осуществят там наступление.

Вероятно, наступление будет направлено на Харьковщину для того, чтобы отыграть позиции, которые россияне потеряли во время нашего сентябрьского контрнаступления в Харьковской области,

– предположил Попович.

А дальше россияне будут предпринимать дальнейшие попытки захвата Донецкой области. Об этом говорят не только представители нашего военного командования, но и западные эксперты, в том числе из Института изучения войны.

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Какую цель преследует интервью Залужного

Почти одновременно с Залужным в западных изданиях вышли интервью с президентом Владимиром Зеленским, командующим Сухопутными войсками ВСУ Александром Сырским и министром обороны Алексеем Резниковым. Эти интервью имеют схожие лейтмотивы, а именно – вопрос быстрого предоставления оружия нашему государству, в частности танков и боеприпасов.

Так, эти интервью преследуют цель призвать партнеров предоставить нам как можно быстрее и больше оружия, чтобы Украина могла завершить дело военным путем. Кроме того, россияне проводят мобилизацию и имеют еще достаточно серьезный мобилизационный резерв, поэтому возможно новое наступление на разных направлениях.

Эти интервью в большей степени для западного читателя, потому что они выходили на Западе. Их позиция – давайте нам помощь для того, чтобы мы могли как можно быстрее справиться самостоятельно,

– подчеркнул военный обозреватель.

Действительно ли может быть наступление на столицу

На Донецком и Луганском направлениях уже есть маркеры возможного начала наступления – там уже происходит концентрация сил врага. В то же время, маркеров о наступлении с Севера Украины со стороны Беларуси и дальше на Киев пока нет, поскольку там отсутствует соответствующая концентрация российских войск.

Но Валерий Залужный говорит, что уверен, что такое наступление может начаться, поэтому у нас нет никаких причин ему не доверять,

– сказал Попович.

Наши военные наблюдают за действиями страны-агрессора. Как только концентрация вражеских войск будет похожа на ту, что была в январе – феврале этого года перед началом полномасштабного вторжения, тогда можно будет прогнозировать, когда произойдет вероятное наступление на Киев.

"Мы готовимся и никакой неожиданности не будет. Нам не стоит предусматривать повторение февраля", – подытожил военный обозреватель.

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