Украинцы будут избирать власть на местах 25 октября 2020 года. Это будут первые местные выборы для команды Президента Владимира Зеленского. Они станут испытанием на состоятельность власти в регионах.

Сегодня давайте подумаем, каким может быть ход кампании и посмотрим, успела ли команда действующей власти подружиться с админресурсом. Подробнее об этом – в программе "Выборы наизнанку" на 24 канале.

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Об админресурсе

Админресурс – это когда политические силы, партии или кандидаты используют свое политическое положение или связи, чтобы улучшить позиции на выборах. Ресурсы могут быть институциональные, бюджетные, силовые, регуляторные, медийные (которые есть только у отдельных, чаще всего в провластных кандидатов).



Что принадлежит к админресурсу / Скриншот из видео

Стоит заметить, что не все проявления админресурса является нарушением законодательства. Порой это нарушение только этических требований и стандартов.

"Золотым временем" украинского админресурса было начало 2000-х. Стройная властная вертикаль, подконтрольные правоохранительные органы, прокуратура, суды, медиа – ставили оппозицию в мега антиконкурентное положение. Ситуация, конечно, изменилась, но признаки админресурса вполне можно проследить и сейчас.

Что известно о "большом строительстве"

"Большая стройка" – это программа, которая позиционируется как совместный проект президента и правительства и упоминается ими при первой же возможности.

Она предусматривает масштабное развитие инфраструктуры: школы, детсады, амбулатории, стадионы, дороги. На "Большое строительство" только в 2020 году было заложено более 100 миллиардов гривен. Теперь туда еще добавили немного денег из фонда борьбы с COVID-19.



"Большое строительство" / Скриншот из видео

Укравтодор регулярно докладывает о километрах построенных дорог. Расследователи не менее регулярно говорят о нарушении процедур и тендеров.

С другой стороны, местные органы, которые и должны ремонтировать и строить, открывать свои школы и садики, еще до недавнего времени это делали. Почему до недавнего времени? У них нет на это денег. Местные рады пострадали от коронавирусного пересмотра бюджета, хотя одни из первых и начали тратить деньги на борьбу с болезнью. Так они уже недополучили 15 миллиардов гривен – это очень много, как для местного самоуправления.

Местным советам пришлось сокращать капитальные расходы – ни ремонтов дорог, ни ремонтов школ. А сколько бы денег ни просили у правительства, то там только разводили руками. Это создает отличный контраст, когда осенью отдельные кандидаты будут приезжать и говорить: "Мы построили, а другие?".

Повышение заработных плат

Другой известный способ власти задобриться накануне выборов – повысить зарплату бюджетным категориям работников. Что видим? Правительство уже поддержало рост зарплат медработникам с 1 сентября 2020года.

Конечно, зарплаты у врачей должны быть достойными. Особенно теперь, несмотря на то, что именно медики оказались на передовой борьбы с COVID-19 и выплаты нужно поднимать. Однако тогда, когда на это есть деньги в бюджете.

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А у нас за первое полугодие не то что "плюса" нет. У нас за полгода собрали на 34 миллиарда меньше запланированного в бюджете. В том же, который еще и порезали из-за пандемии и кризиса.

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