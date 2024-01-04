Поздравление Буданову с днем рождения от ГУР: в российском Челябинске сгорел самолет Су-34

В России не бывает ни одного спокойного дня без пожара или "хлопка". Так, в городе Челябинск страны-агрессора 4 января сгорел бомбардировщик Су-34.

Об этом сообщили источники 24 Канала в ГУР МО. Примечательно, что сгорание Су-34 в Челябинске произошло до дня рождения начальника украинской разведки Кирилла Буданова.

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ГУР МО причастна к сгоранию самолета Су-34 в Челябинске

Представители Главного управления разведки Министерства обороны Украины сообщили, что это событие произошло в ночь на 4 января на аэродроме "Шагол". Этот аэропорт расположен в российском городе Челябинск, расположенном более чем в 2 140 километрах от восточной границы нашего государства.

В российском Челябинске сгорел истребитель-бомбардировщик Су-34,

– рассказали информированные источники в украинской разведке.

В ведомстве также отметили, что за этим событием действительно стоят представители ГУР МО. Это была их успешная операция в глубоком тылу врага.

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Следует отметить, что начальник ГУР МО Кирилл Буданов 4 января отмечает свой 38-й день рождения. Поэтому можно предположить, что столь успешная спецоперация нашей разведки стала отличным подарком Буданову к его празднику.