В Белгороде крупный пожар: мог быть прилет в склад БК
Очередное неспокойное утро в России. Сообщают о взрыве и крупном пожаре в Белгороде.
Местные телеграм-каналы пишут о том, что загорелся склад. Впрочем, мониторинговые каналы указывают, что речь может идти о складе с БК, передает 24 Канал.
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Что известно о пожаре в Белгороде
По информации от местных телеграм-каналов, сначала очевидцы услышали взрыв, а уже потом над городом поднялся густой столб дыма.
Пожар в Белгороде / Фото местного телеграм-канала
По предварительной информации, загорелся склад, впрочем, мониторинговые каналы предполагают, что говорится о складе с БК оккупантов.
Дым поднимается над городом: смотрите видео
Впрочем, МЧС России уверяет в том, что пожар якобы начался в результате возгорания электрического щитка. Уже в 11:03 появилась информация, что пожар площадью 30 квадратных метров удалось потушить.
В пресс-службе МЧС России сообщили, что жертв и пострадавших в результате пожара нет.
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