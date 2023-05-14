Пожар на двух складах Тернополя ликвидирован: спасатели показали ужасные кадры последствий

В Тернополе ликвидировали пожары на двух складах. Спасатели использовали роботизированную систему пожаротушения.

Возгорание возникло после очередных вражеских обстрелов. Пламя распространилось на 400 квадратных метров.

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В Тернополе потушили масштабные пожары

В Тернополе 14 мая спасатели ликвидировали пожары в двух складских постройках на общей площади 400 квадратных метров. К тушению привлекли 33 сотрудников ГСЧС и 6 единиц техники, в том числе тактический робот Magirus Wolf R1.

Робот-помощник наших спасателей уже не первый раз доказывает свою эффективность. С его помощью спасателям удалось ликвидировать последствия вражеских атак на Тернопольщине и Хмельнитчине,

– прокомментировал ситуацию глава ГСЧС Сергей Крук.

По его словам, с помощью пульта управления оператор находится на безопасном расстоянии от работы и очага пожара.

"Пожары ликвидированы. Спасибо каждому за работу", – подытожил Крук.

Смотрите видео с места пожара

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