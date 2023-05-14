Пожар на двух складах Тернополя ликвидирован: спасатели показали ужасные кадры последствий
Источник:ГСЧС
В Тернополе ликвидировали пожары на двух складах. Спасатели использовали роботизированную систему пожаротушения.
Возгорание возникло после очередных вражеских обстрелов. Пламя распространилось на 400 квадратных метров.
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В Тернополе потушили масштабные пожары
В Тернополе 14 мая спасатели ликвидировали пожары в двух складских постройках на общей площади 400 квадратных метров. К тушению привлекли 33 сотрудников ГСЧС и 6 единиц техники, в том числе тактический робот Magirus Wolf R1.
Робот-помощник наших спасателей уже не первый раз доказывает свою эффективность. С его помощью спасателям удалось ликвидировать последствия вражеских атак на Тернопольщине и Хмельнитчине,
– прокомментировал ситуацию глава ГСЧС Сергей Крук.
По его словам, с помощью пульта управления оператор находится на безопасном расстоянии от работы и очага пожара.
"Пожары ликвидированы. Спасибо каждому за работу", – подытожил Крук.
Смотрите видео с места пожара
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Ракетная атака по Тернополю: коротко
- Мэр города Сергей Надал рассказал, что вечером 13 мая произошло попадание в складские помещения. Известно о двух травмированных, которых госпитализировали.
- Оккупанты во второй раз атаковали Тернополь около 5:00 14 мая. В результате взрывов, вероятно, обломками ракеты повредились гражданские здания и автомобили.
- О пострадавших информация пока не поступала. На месте трудятся специальные службы.
- Следует заметить, что ночью 14 мая россияне атаковали Украину по разным направлениям ударными дронами "Shahed-136/131", ракетами "Калибр" с кораблей в Черном море и крылатыми ракетами Х-101/Х-555/Х-55 с самолетов стратегической авиации Ту-95МС.
- В течение ночной атаки украинским защитникам удалось уничтожить 3 крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 и 25 беспилотных летательных аппаратов – 18 ударных дронов типа "Shahed-136/131", 1 ударный БПЛА типа "Ланцет", 2 БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10" и еще 4 вражеских дрона.