Все более голые и босые: в Ростове вспыхнул склад с российской военной формой

В российском городе Ростов возник пожар на складе с российской военной формой. В сети сразу опубликовали видео пожары и даже МЧС России подтвердило масштабное возгорание.

На этот раз причиной не были "неизвестные дроны", регулярно наведывающиеся в Россию. Все гораздо проще – склад формы подожгли.

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Воевать придется без формы

Ночью 2 октября в Ростове вспыхнул склад российской армии, где хранились запасы военной формы. Поскольку пожар не связан с атаками дронов, оккупанты все же официально подтвердили пожар. Однако странно, если бы это было наоборот – все жители видели огромный столб из дыма и огня над городом.

Горожане видели странное полыхание в Ростове / Скрепачъ

Российские чрезвычайники утверждают, что загорелось металлическое здание и поддоны на открытом пространстве. Общая площадь возгорания составляет 500 квадратных метров. Однако МЧС России не сообщило, что же хранилось на этом складе.

В промзоне на Левом берегу у Мегамага на Шоссейной уничтожен запас формы,

– утверждают российские паблики.

Ответственность за поджог составов на себя взяло партизанское движение "Скрепачъ"

Огромный пожар в Ростове: смотрите видео

В России постоянно какие-то "инциденты"