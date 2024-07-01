Люди были без света: во Львове горела трансформаторная подстанция

На улице Княгини Ольги во Львове вспыхнула трансформаторная подстанция. Это Франковский район города.

Жители ночью 1 июля слышали мощный взрыв. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям подтвердила в комментарии 24 Каналу соответствующий инцидент и пожар.

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Пожар на подстанции во Львове

На время ремонта в некоторых домах Франковского района не было света. Специалисты обнаружили определенные неисправности в работе трансформатора, однако спасатели работы не проводили.

Ночью во Львове прогремел взрыв. Горела трансформаторная подстанция на Княгини Ольги,

– констатировали в ГСЧС.

Добавим, что улица Княгини Ольги соединяет такие улицы, как Сахарова и Трускавецкую. Через нее курсируют трамваи и другой общественный транспорт города.

Журналистытакже пытались связаться с Львовоблэнерго для уточнения информации, однако ответа на звонок не получили.

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Вспомним о других недавних пожарах, которые вспыхнули в Украине: