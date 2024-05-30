В Москве обвалилось здание бывшего завода, на котором утром возник пожар
Утром в Москве вспыхнуло здание бывшего завода. Российские оперативные службы сообщают об обвале.
Спасатели рассказали, что пожар удалось локализовать. В частности, для ликвидации возгорания привлекали даже вертолет Ка-32, а впоследствии и Ми-26 московского авиационного центра.
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Пожар в Москве
Ориентировочно в 4:20 утра 30 мая на улице Мартеновской в Москве вспыхнул пожар. Загорелось производственно-складское здание бывшего завода. В 7:48 российские СМИ со ссылкой на МЧС России заявили, что пожар удалось локализовать. Однако уже через несколько минут, вероятно, произошел обвал.
Производственно-складское здание, горящее на востоке Москвы, обвалилось на площади 1,5 тысячи квадратных метров,
– сообщили оперативные службы.
Ранее спасатели писали, что тушение огня осложняет высокая пожарная нагрузка здания, ведь внутри размещены емкости с легковоспламеняющейся жидкостью.
Российские СМИ писали, что огонь вспыхнул на территории бывшего машиностроительного завода "Торос". Пожар быстро распространился по зданию. Сообщалось об обрушении перегородок и перекрытий между 1 и 2 этажами склада.
Неурядицы в России
- В ночь на 27 мая в Орловской области заметили неизвестные беспилотники. Губернатор области отчитался об успешной работе противовоздушной обороны. Однако стало известно, что один из беспилотников врезался в автозаправочную станцию в городе Ливны.
- Днем ранее возгорание возникло на складе с газовыми баллонами в подмосковном Подольске. Местные заявили, что слышали взрывы и заметили, что огонь охватил складские помещения.
- 20 мая в столице России вспыхнул масштабный пожар, достигший площади в 1 200 квадратных метров. Сначала писали, что горит двухэтажное торгово-офисное здание. Через некоторое время стало известно о размещении в соответствующем здании административного учреждения – управы одного из московских районов Соколиная гора.