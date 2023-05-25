В Москве загорелось здание Минобороны: на улицах – едкая вонь

В Москве произошел пожар в здании российского минобороны. В сети сообщают, кругом все в дыму, а на улицах - едкая вонь как будто от пластика.

Пожар возник ночью на Фрунзенской набережной. Стоит отметить, что местное МЧС никак не комментирует инцидент в здании минобороны, сообщает 24 Канал.

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Загорелось здание минобороны

В сети сообщения о пожаре в здании минобороны России начали появляться в ночь на 25 мая. Сообщается, что возгорание возникло на одном из балконов. Что стало причиной пожара – пока неизвестно.

В здании минобороны загорелся пожар: смотрите видео

Местные жители после пожара начали жаловаться на едкую вонь, словно от пластика. Однако пропагандистские ресурсы быстро начали отрицать это и заявили, что на улицах чистый воздух без запаха.

Здание в Москве все в дыму: смотрите видео

Здание минобороны окутано дымом: смотрите видео​

Более того, кремлевские прихвостни уже даже придумали "сказку" относительно задымления. Пропагандистские ресурсы заявляют, что неподалеку происходил некий "технологический процесс", а видевший в городе дым – это, вероятно, дымил генератор.

Сейчас на месте пожара работают спасатели, однако комментировать ситуацию не спешат. Однако впоследствии они заявили, что пожар на территории здания не зафиксировали, а вот дым они объяснить не смогли.

Пожары в России – явление привычное