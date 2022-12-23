Уже традиционно вместо "хлопка" в Россию приходят пожары. Следовательно, утром 23 декабря в Москве загорелась военная часть.

Видео с места происшествия распространили российские телеграммы-каналы. По предварительным данным, огонь вспыхнул в гаражных боксах, расположенных на территории части в московском Восточном административном округе, пишет 24 канал.

Читайте также Зерносушилка не выдержала: в Оренбургской области произошел мощный пожар

Какие обстоятельства пожара

По имеющейся информации, площадь пожара составила около 200 квадратных метров. К тушению пришлось привлечь около десятка пожарных бригад.

Как известно, пострадавших нет.

В Москве горит военная часть: смотрите видео

Напомним, что у россиян чуть ли не каждый день что-то горит. В частности, это нефтебазы, торговые центры, гостиницы и другие промышленные объекты. Следовательно, 18 декабря в России вспыхнул пожар на нефтегазоконденсатном месторождении в Иркутске.

Местные телеграммы Иркутска писали, что площадь распространения огня более одной тысячи квадратных метров. Одна потом враждебная власть это отрицала и констатировала, что горят 400 "квадратов". Кроме того, по предварительным данным, пострадал один человек.

Другие пожары в России: последние новости