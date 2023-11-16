Новый объект, – Катков объяснил особенности склада, который сгорел в России

В ночь на 16 ноября в Котлубане Волгоградской области сгорел арсенал ГРАУ воинской части, где размещается состав артиллерийских боеприпасов. Это важный объект, однако он не был полностью поражен.

Склад в Котлубане строился в начале 2020-х годов. Об этом 24 Каналу рассказал главный редактор издания Defense Express Олег Катков.

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Склад хранил нечто важное

Как подчеркнул Олег Катков, это склад боеприпасов, принадлежащий южному военному округу России. Это важный склад, однако не говорится о том, что он полностью сгорел.

Это новый объект, строившийся в начале 20-х годов. Его строительство было по кредиту. Минобороны России взяло 400 миллионов рублей, но там были коррупционные скандалы. Обычно на новых складах сохраняется нечто, имеющее большое значение для минобороны России. Но что именно там хранилось – неизвестно,

– сказал он.

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