Свидетели говорят, что горят базы россиян, – Хлань о пожарах в Новой Каховке
Украинские защитники попали по 5 вражеским объектам в Херсонской области, в частности, и возле Новой Каховки. Местные жители говорят, что горят базы россиян.
Об этом в эфире 24 канала рассказал военный депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань. Он рассказал детали пожаров в Херсонской области.
Внимание ВСУ в Херсонской области ударили по 5 целям россиян: досталось в Чернобаевке, Новой Каховке и Бриловке
По его словам, сейчас все логистические пути россиян находятся под огневым контролем Вооруженных Сил Украины. Также об этом свидетельствуют утренние взрывы в Новой Каховке.
Отметим, что официальной информации пока нет, однако депутат отметил, что в городе произошли мощные взрывы.
Свидетели говорят, что горят базы россиян,
– отметил Хлань.
И добавил, что недавно начали происходить мощные прилеты по вражеским базам, куда они упорно продолжают стягивать технику в Новую Каховку. Однако наши защитники ее уничтожают.
Что сейчас происходит в Херсонской области: последние новости
- После повреждения ВСУ Антоновского моста оккупанты возвели под ним понтонную переправу. Однако, говорят эксперты, она находится под огневым контролем украинских военных.
- После обстрела моста из Херсона сбежали представители путинской партии "единая россия". Они направились в Мелитополь и Крым.
- В британской разведке говорят, что по их данным контрнаступление ВСУ на Юге постепенно набирает обороты.
- Украинские силы, вероятно, создали плацдарм к югу от реки Ингулец.
- Кроме этого, ВСУ устроили врагам в Херсонской области "горячую" ночь. Под меткие удары наших военных попали сразу пять целей противника. Особенно досталось врагам в Бриловке.
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