Россияне остались без света: на подстанции в Алтайском крае произошел масштабный пожар
В российском Алтайском крае днем 5 мая произошел большой пожар на территории местной подстанции. Теперь жители региона жалуются на проблемы с электроэнергией.
По предварительным данным, на территории подстанции якобы взорвался трансформатор. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.
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В России снова происходят пожары
Российские пропагандисты отметили, что в селе Смазнево в Алтайском крае произошло аварийное отключение света якобы из-за пожара на подстанции. Жители региона уже несколько часов находятся без воды и света.
На подстанции в Алтайском крае произошло возгорание: смотрите видео
Глава Залесовского муниципального округа Александр Пластеев отметил, что пожар на подстанции тушат спасатели. Кроме этого, подстанция на момент ремонта перейдет на резервное питание.
В Алтайском крае предположительно произошел пожар на подстанции / Фото из российских телеграм-каналов
Напоследок кремлевский прихвостень добавил, что электропитания в селе Смазнево и ближайших населенных пунктах "придется ждать не менее 2–3 часов". Сейчас пропагандисты не сообщают о последствиях, вызванных огнем, а также есть ли пострадавшие в результате предполагаемого пожара.
Россияне все время жалуются на пожары и взрывы
- Утром 5 июня в Нижнем Новгороде загорелся завод "Красная Этна". Площадь возгорания составляла более 200 квадратных метров, а дым был виден по всему городу.
- В тот же день в Белгороде сообщалось о пожар на энергетическом объекте Предварительной причиной якобы стало "сброшенное взрывное устройство с беспилотника".
- Российские телеграм-каналы 3 мая также жаловались на "неизвестных беспилотников" в Смоленской области. По словам пропагандистов, 2 беспилотника якобы атаковали объекты топливно-энергетического комплекса в регионе.
- В конце мая в Белгородской области также цвел "хлопок" и раздавались взрывы. На этот раз сообщали о "вспышке" на заводе "Премиксов №1".