Пожары в Турции 2 августа: в Мармарисе ситуация не критическая, ЕС направит в страну 3 самолета

В Турции с 28 июля пылают лесные пожары, огонь до сих пор не утихает. Власти страны запретили людям посещать лесные массивы. В Мармарисе ситуация уже не критическая.

В курортной Турции не стихают пожары. Спасатели продолжают тушить места возгорания.

Заметьте Пожары в Турции 1 августа: очаги возгорания под контролем, количество жертв возросло

В Мармарисе критической ситуации уже нет

Ранее в туристическом Мармарисе из-за сильных пожаров перекрыли дороги. Украинка Дарья Бахарева, живущая там рассказала, что в городе еще есть отдельные очаги, где тлеют деревья. Однако местные жители и пожарные пытаются их потушить.

На самом деле в Мармарисе критической ситуации нет. Здесь все началось, но пошло на юго-запад,

– рассказала Бахарева.

Она отметила, что в конце июля, когда вспыхнули пожары и горели леса возле отелей – люди паниковали и были напуганы. Сейчас же отдыхают и стараются сохранять спокойствие.

Однако местные жители возмущены. Они считают, что власти могли отреагировать на огонь в лесах раньше.

В Турции ввели запрет на посещение лесных массивов

Дарья Бахарева рассказала, что сейчас отели оказывают помощь туристам – они бесплатно размещают пострадавших. Пожарные круглосуточно дежурят, а местные власти контролируют их работу.

В некоторых регионах страны 2 августа власти запретили людям посещать лесные массивы. Ограничения действуют как для туристов, так и для местных жителей.

"В соответствии с циркулярами, обнародованными администрациями провинций Анталья, Мугла, Стамбул, Чанаккале, Балыкесир, Коджаэли, Измир, Бурса, Айдын, Стамбул, Конья, Ушак, Кыркларели и Газиантеп, запрещено посещать лесные массивы как гражданам Турции, так и иностранцам (в том числе туристам)", – говорится в сообщении.

Запрет будет действовать до 31 августа, в некоторых провинциях – до следующего распоряжения.

ЕС направит самолеты для тушения лесных пожаров в Турции

Еврокомиссия направит в Турцию 3 самолета для борьбы с масштабными пожарами в стране. Они входят в Европейский резерв средств гражданской защиты.

Словенский дипломат Янез Ленарчич заявил, что ЕС выражает солидарность с Турцией в такое тяжелое для нее время и готовы и дальше помогать в ликвидации пожаров в стране.

Турция, страдающая от беспрецедентных лесных пожаров, активировала механизм гражданской защиты ЕС,

– заявили в Еврокомиссии.

В частности комиссия уже помогла привлечь:

один самолет Canadair из Хорватии;

еще 2 – из Испании.

В то же время Координационный центр Евросоюза постоянно контактирует с властями Турции, чтобы внимательно следить за ситуацией и направлять помощь в страну.

Кратко о пожарах в Турции

28 июня лесные пожары вспыхнули возле города Манавгат, в провинции Анталия. На следующий день огонь распространился до курортных Бодрума и Мармариса.

30 июля огонь охватил все южное побережье страны. В результате пожаров погибли 8 человек.

Известно, что в Турции сейчас находится 100 тысяч украинцев.

1 августа ответственность за начало пожаров в стране взяли на себя курдские террористы. Речь идет о террористической организации "Дети огня".