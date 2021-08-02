У курортній Туреччині не стихають пожежі. Рятувальники продовжують гасити місця загоряння.
Зауважте Пожежі у Туреччині 1 серпня: осередки займання під контролем, кількість жертв зросла
У Мармарисі критичної ситуації вже немає
Раніше в туристичному Мармарисі через сильні пожежі перекрили дороги. Українка Дарина Бахарева, яка там мешкає розповіла, що у місті ще є окремі осередки, де тліють дерева. Проте місцеві жителі та пожежники намагаються їх загасити.
Насправді у Мармарисі критичної ситуації немає. Тут все почалося, але пішло на південний захід,
– розповіла Бахарева.
Вона зазначила, що наприкінці липня, коли тільки спалахнули пожежі та горіли ліси біля готелів – люди панікували та були наляканими. Зараз же відпочивають та намагаються зберігати спокій.
Однак місцеві жителі – обурені. Вони вважають, що влада могла відреагувати на вогонь у лісах раніше.
В Туреччині ввели заборону на відвідування лісових масивів
У деяких регіонах країни 2 серпня влада заборонила людям відвідувати лісові масиви. Обмеження діють як для туристів, так і для місцевих мешканців.
"Згідно з циркулярами, оприлюдненими адміністраціями провінцій Анталія, Мугла, Стамбул, Чанаккале, Баликесір, Коджаелі, Ізмір, Бурса, Айдин, Хатай, Конья, Ушак, Киркларелі і Ґазіантеп, заборонено відвідувати лісові масиви як громадянам Туреччини, так і іноземцям (у тому числі туристам)", – мовиться в повідомленні.
Заборона діятиме до 31 серпня, у деяких провінціях – до наступного розпорядження.
ЄС направить літаки для гасіння лісових пожеж у Туреччині
Єврокомісія направить до Туреччини 3 літаки для боротьби з масштабними пожежами в країні. Вони входять до європейського резерву засобів цивільного захисту.
Словенський дипломат Янез Ленарчич заявив, що ЄС висловлює солідарність з Туреччиною у такий важкий для неї час та готові й надалі допомагати у ліквідації пожеж в країні.
Туреччина, що потерпає від безпрецедентних лісових пожеж, активувала механізм цивільного захисту ЄС,
– заявили у Єврокомісії.
Зокрема Комісія вже допомогла залучити:
- один літак Canadair з Хорватії;
- ще 2 – з Іспанії.
Водночас координаційний центр Євросоюзу постійно контактує з владою Туреччини, щоб уважно стежити за ситуацією та направляти допомогу в країну.
Коротко про пожежі в Туреччині
- 28 червня лісові пожежі спалахнули біля міста Манавґат, що в провінції Анталія. Наступного дня вогонь поширився до курортних Бодрума та Мармариса.
- 30 липня вогонь охопив все південне узбережжя країни. Внаслідок пожеж загинули 8 людей.
- Відомо, що у Туреччині наразі перебуває 100 тисяч українців.
- 1 серпня відповідальність за початок пожеж у країні взяли на себе курдські терористи. Мовиться про терористичну організацію "Діти вогню".