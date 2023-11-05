Какой может быть позиционная война: Мусиенко назвал ее 2 формата

Главком ВСУ Валерий Залужный считает, что существует риск перехода войны на новый этап – так называемую позиционную войну, то есть окопную. Как в Первой мировой войне, когда происходили изнурительные бои, сопровождавшиеся огромными потерями.

Однако события могут разворачиваться как на Донбассе в 2015 году, когда уменьшилась интенсивность боевых действий и лишь иногда происходило обострение. Подробнее о двух вероятных форматах позиционной войны рассказал 24 Каналу руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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Окопная война как в Первой мировой войне

По словам Мусиенко, Первой мировой присущий поиск военных решений командованием, то есть как можно прорвать оборону друг друга – Тройственный союз (Германия, Австро-Венгрия, Италия) искал методы прорыва позиций Антанты (Россия, Англия, Франция) и наоборот.

Постоянно шла борьба, которая в итоге заканчивалась тем, что штурмовали позиции друг друга, неся большие потери, но результата не достигали. То есть продвижение составляло по несколько десятков или несколько сотен метров. Ну, совсем не те масштабы,

– отметил руководитель Центра военно-правовых исследований.

Не только постепенное появление и применение танков и авиации дали толчок завершению Первой мировой войны. Но и события, которые произошли в России и заставили ее выйти из войны – большевистский вооруженный переворот в 1917 году, кое-где менявший ситуацию на фронте. В конце концов Соединенные Штаты Америки вступили в войну, что также повлияло на позиции обеих сторон конфликта.

Однако до этого была окопная война, когда происходил штурм позиций друг друга, где-то более успешно, где-то менее успешно. Однако без каких-либо значительных результатов, но с огромными потерями людей в течение длительного времени. Поэтому Первая мировая война вошла в историю как кровавая война.

Несмотря на то, что Франция была в лагере победителей, но фактически сложила оружие после месячного сопротивления Гитлеру. Они не имели сил сопротивляться от количества жертв, потерь, от происходящего,

– заметил Александр Мусиенко.

Произведенные аналогии Валерием Залужным дают возможность сравнить и понять масштабы происходящих сегодня в российско-украинской войне событий, а также понять, как это можно изменить, чтобы не допустить больших жертв как в Первой мировой войне.

Окопная война как на Донбассе с 2015 года

Как объяснил Мусиенко, трудно сравнивать боевые действия в 2015 году в Донецкой области и полномасштабную войну, которая началась в 2022 году. Ведь сейчас большая линия фронта, масштабы боевых действий и применение оружия. Так как в 2015 году не применялись Shahed, ракеты "Искандер", баллистические ракеты С-300 и С-400, а также бездействовала российская авиация.

Кроме того, сейчас колоссальные объемы применения войск и концентрация на определенных участках. К примеру, линия фронта от Купянска до Новой Каховки довольно протяженная – около 3750 километров.

Мусиенко о 2 форматах вероятной позиционной войны: смотреть видео

Однако может быть позиционная война, которая переходит в конфликт низкой интенсивности, как например, было на Донбассе с 2015 года.

То есть время от времени обострение, активизация боевых действий, затем обмен обстрелами и более или менее затишье, которое было связано с постоянными рисками возобновления. Это две разных позиционных войны,

– подчеркнул Александр Мусиенко.

Однако даже во время той или иной окопной войны можно копить ресурсы, совершенствоваться и производить оружие. В это время враг также будет продолжать окапываться, бетонироваться, создавать минные поля и делать все, чтобы украинский прорыв становился сложнее.

Ситуация на фронте: коротко