Над некоторыми Game Changer уже работают: как Украине выйти из "тупика" на войне

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в статье The Economist сравнил нынешнюю ситуацию на российско-украинском фронте с Первой мировой войной. Боевые позиции остаются неизменными в течение длительного периода.

Главный редактор Defence Express Олег Катков прокомментировал 24 Каналу слова Залужного о "порохе", который поможет выйти из позиционной войны.

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"Если поверхностно, без конкретики, это радиоэлектронная борьба, развитие дронов, улучшение спутниковой навигации, системы управления войсками, логистики", – перечислил Катков.

Украине нужен революционный скачок в оборонке

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби отреагировал на колонку главнокомандующего ВСУ. По его словам, статья Залужного является важным аргументом насчетсо стороны союзников.

Раздаются заявления от официальных лиц о перезапуске оборонно-промышленного комплекса в Украине на основе новых технологий. Речь о так называемых аддитивных технологиях – 3D-печати.

Для войны XXI века необходимы производственные технологии XXI века,

– подчеркнул Катков.

Именно на это сделана огромная ставка для Украины, о чем свидетельствуют последние пакеты помощи от Германии и Австралии, которые передают промышленные 3D-принтеры. От США эта помощь может идти по другой программе, которую не объявляют.

Что поможет Украине выйти из "тупика": смотрите видео 24 Канала

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