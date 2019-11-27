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      Правительство отдало важный государственный завод депутату от "Оппозиционного блока"

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      Виктор Бусько – новый исполняющий обязанности руководителя "Электротяжмаша" / "Акценты"

      Государственным предприятием "Завод "Электротяжмаш", расположенным на Харьковщине, будет руководить Виктор Бусько – правительство на закрытом заседании 27 ноября утвердило его исполняющим обязанности директора.

      Об этом рассказал депутат Рады от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко в телеграм-канале.

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      Чем интересен завод "Электротяжмаш"

      "Электротяжмаш" – мощный государственный завод, который специализируется на производстве гидрогенераторов и турбогенераторов для электростанций, в том числе атомных.

      В 2018 году завод, по официальным данным, получил более 4 миллионов гривен чистой прибыли, а вот в 2017 году – больше, чем 8,5 миллиона.

      Однако правительство решило, что "Электротяжмаш" нужно внести в перечень государственных предприятий, которые подлежат приватизации. Фонд государственного имущества планирует продать завод уже в первой половине 2020 года.

      Кто такой Виктор Бусько

      Виктору Бусько 38 года, депутат Запорожского областного совета, член фракции региональной организации политической партии "Оппозиционный блок".

      Бусько с 2012 по 2018 год занимал должность гендиректора крупнейшего в Украине предприятия по производству огнеупоров ЧАО "Запорожогнеупор". Это предприятие входит в группу "Метинвест", в структуре которой и делал карьеру Бусько.

      "Метинвест" входит в холдинг Рината Ахметова СКМ.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Кабинет Министров Украины Бизнес Оппозиционный блок Новости Харькова Приватизация Ринат Ахметов
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