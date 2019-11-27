Правительство отдало важный государственный завод депутату от "Оппозиционного блока"

Государственным предприятием "Завод "Электротяжмаш", расположенным на Харьковщине, будет руководить Виктор Бусько – правительство на закрытом заседании 27 ноября утвердило его исполняющим обязанности директора.

Об этом рассказал депутат Рады от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко в телеграм-канале.

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Чем интересен завод "Электротяжмаш"

"Электротяжмаш" – мощный государственный завод, который специализируется на производстве гидрогенераторов и турбогенераторов для электростанций, в том числе атомных.

В 2018 году завод, по официальным данным, получил более 4 миллионов гривен чистой прибыли, а вот в 2017 году – больше, чем 8,5 миллиона.

Однако правительство решило, что "Электротяжмаш" нужно внести в перечень государственных предприятий, которые подлежат приватизации. Фонд государственного имущества планирует продать завод уже в первой половине 2020 года.

Кто такой Виктор Бусько

Виктору Бусько 38 года, депутат Запорожского областного совета, член фракции региональной организации политической партии "Оппозиционный блок".

Бусько с 2012 по 2018 год занимал должность гендиректора крупнейшего в Украине предприятия по производству огнеупоров ЧАО "Запорожогнеупор". Это предприятие входит в группу "Метинвест", в структуре которой и делал карьеру Бусько.

"Метинвест" входит в холдинг Рината Ахметова СКМ.

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