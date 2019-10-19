Правоохранители-конвоиры устраивали бандитам застолье прямо в подвалах суда

В 2014 году правоохранители задержали банду за тяжкие преступления – разбойные нападения и незаконное хранение оружия. Следствие выяснило, что во время транспортировки членов этой банды из СИЗО в суд конвоиры в комнатах для арестованных организовывали им встречи с криминальными авторитетами, а также – "досуг" просто в подвалах суда.

Преступную деятельность сотрудников конвойной службы разоблачили коллеги из полиции Киевской области. 4 человек отстранили от службы, материалы передали в ГБР. Об этом 18 октября рассказали в полиции Киевщины.

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Более того – после завершения судебных заседаний некоторые конвоиры организовывали преступникам "досуг" в подвалах одного из судов Киевской области. К застолью на таких "мероприятиях" конвоиры приобщались и сами.

Также установлено, что конвоиры позволяли членам банды пользоваться мобильными телефонами и даже употреблять алкоголь и наркотики,

– рассказал начальник полиции в Киевской области Андрей Небытов.

Злоумышленников брали "на горячем" – во время одного из таких застолий. В подвале суда находились 5 подсудимых, 5 "гостей" и 4 правоохранителя.



Задержанные "оборотни в погонах" и члены банды / Фото НПУ



Конвоиры устраивали задержанным застолье с алкоголем и наркотиками / Фото НПУ

Смотрите прямую речь Андрея Небытова (видео полиции Киевщины):

"Такие сотрудники порочат результаты неустанной работы полицейских, которые ежедневно своими поступками демонстрируют готовность служить и защищать. Никаких оправданий и поблажек – только увольнение из рядов Национальной полиции и справедливый приговор суда", – подчеркнул Небытов.

"Полицейский должен бороться с преступностью, разоблачать и задерживать преступников, создавать "неудобства" криминалитету. Это вечная борьба противоположностей... Но есть "оборотни", и даже не преступники в "погонах", а так... "Прислуга". Противно... Позор таким "полицейским", – подытожил Небытов в фейсбуке.

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