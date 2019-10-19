01:20
19 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБИЕВ ВЕРХОВНАЯ РАДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Трамп наследует Путина. Испанский стыд Навального
      Вєсті Кремля
      21:49, 18 октября
      Вести.UA: Молоток Зеленский. "Юзик" подрабатывает кассиром
      Вєсті.UA
      21:22, 18 октября
      Псы Авакова: прокурор времен Януковича стал советником министра
      ЦРУ
      13:00, 16 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБИЕВ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Правоохранители-конвоиры устраивали бандитам застолье прямо в подвалах суда

      85 Читати новину українською
      Задержанные злоумышленники и правоохранители
      Задержанные злоумышленники и правоохранители / Нацполиция

      В 2014 году правоохранители задержали банду за тяжкие преступления – разбойные нападения и незаконное хранение оружия. Следствие выяснило, что во время транспортировки членов этой банды из СИЗО в суд конвоиры в комнатах для арестованных организовывали им встречи с криминальными авторитетами, а также – "досуг" просто в подвалах суда.

      Преступную деятельность сотрудников конвойной службы разоблачили коллеги из полиции Киевской области. 4 человек отстранили от службы, материалы передали в ГБР. Об этом 18 октября рассказали в полиции Киевщины.

      Читайте также: Киевского маньяка отправят в психбольницу

      Более того – после завершения судебных заседаний некоторые конвоиры организовывали преступникам "досуг" в подвалах одного из судов Киевской области. К застолью на таких "мероприятиях" конвоиры приобщались и сами.

      Также установлено, что конвоиры позволяли членам банды пользоваться мобильными телефонами и даже употреблять алкоголь и наркотики,
      – рассказал начальник полиции в Киевской области Андрей Небытов.

      Злоумышленников брали "на горячем" – во время одного из таких застолий. В подвале суда находились 5 подсудимых, 5 "гостей" и 4 правоохранителя.

      Конвоїри
      Задержанные "оборотни в погонах" и члены банды / Фото НПУ

      Кримінал
      Конвоиры устраивали задержанным застолье с алкоголем и наркотиками / Фото НПУ

      Смотрите прямую речь Андрея Небытова (видео полиции Киевщины):

      "Такие сотрудники порочат результаты неустанной работы полицейских, которые ежедневно своими поступками демонстрируют готовность служить и защищать. Никаких оправданий и поблажек – только увольнение из рядов Национальной полиции и справедливый приговор суда", – подчеркнул Небытов.

      "Полицейский должен бороться с преступностью, разоблачать и задерживать преступников, создавать "неудобства" криминалитету. Это вечная борьба противоположностей... Но есть "оборотни", и даже не преступники в "погонах", а так... "Прислуга". Противно... Позор таким "полицейским", – подытожил Небытов в фейсбуке.

      Читайте также: Суд над Гладковским: прокуроры просят залог в 100 000 000 гривен

      blog_ava
      Букмекеры оценили шансы Усика против Уайлдера, Джошуа, Фьюри и Руиса
      18 октября
      414
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Криминальные новости Коррупция Полиция Новости Киева
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Марлен Шкандаль о войне, политиках, пидарас*х и умении думать
      18 октября , 21:01 Марлен Шкандаль о войне, политиках, пидарас*х и умении думать
      Євгенія Мазур 271
      Трампа продолжает "плавить": США могут лишиться двух союзников
      18 октября , 20:30 Трампа продолжает "плавить": США могут лишиться двух союзников
      Іван Яковина 270
      "Победа Турции": что пишут западные СМИ о приостановке операции Эрдогана в Сирии
      18 октября , 20:01 "Победа Турции": что пишут западные СМИ о приостановке операции Эрдогана в Сирии
      Світлана Попова 270
      Що стоїть за новими гучними справами проти оточення Порошенка?
      18 октября , 19:46 Що стоїть за новими гучними справами проти оточення Порошенка?
      Микола Давидюк 1133
      Украинагейт: головная боль Дональда Трампа
      18 октября , 19:14 Украинагейт: головная боль Дональда Трампа
      Борис Немировський 195
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук