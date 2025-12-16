Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Владимир Фесенко, отметив, что россияне любят самостоятельно "командовать" и говорить о каких-то условиях. Сейчас в переговорном процессе можно ожидать паузу, ведь Украина не поддается давлению.

Почему Кремль не принимает "рождественское перемирие"?

Политолог отметил, что в США действительно хотят остановить войну до Рождества, но это невозможно. В частности, Кремль отклонил и предложение о перемирии на этот праздник.

Сейчас Москва пытается добиться того, чтобы давили именно на Украину и чтобы именно Киев согласился на условия, которые подходят только россиянам. В частности, говорится о выводе войск с Донбасса. Однако поскольку Владимир Зеленский уже четко заявил, что мы на это не согласны, то в переговорах возможна пауза и продолжение давления от США. Украине нужно акцентировать именно на прекращении огня.

По "рождественскому перемирию" – его предложил Мерц. А россияне так не любят. Они любят, когда они предлагают и диктуют правила. Однако Россия все равно должна показать что-то США, какие-то конструктивные шаги. Еще увидим, что именно это будет. Однако они точно будут сохранять жесткую позицию по Донбассу,

– подчеркнул Фесенко.

Заметьте! Песков аргументировал отказ от перемирия на Рождество тем, что, мол, "Украина якобы воспользуется прекращением огня, чтобы подготовиться к продолжению войны".

Он добавил, что для того, чтобы россияне не были такими наглыми в отношении своих требований, нужна стабилизация на линии фронта. Ведь военная компонента является одной из главных в переговорах.

