Развиваются по разным направлениям: что влияет на решение о предоставлении Украине ATACMS и Taurus

Украина с нетерпением ожидает принятия решения о передаче дальнобойных ракет ATACMS и Taurus. Однако, пока наши партнеры не могут преодолеть сомнения и принять судьбоносное для украинцев решение.

Эксперт Defence Express Иван Киричевский объяснил 24 Каналу, как влияет на предоставление Украине дальнобойных ракет от США и Германии нанесение ударов по судам российского флота.

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Изображают пассионарность

На передачу Украине немецких ракет Taurus влияет решение Бундестага ФРГ дать деньги на дополнительную покупку ракет. Выходит специфическая ситуация, когда немецкие парламентарии изображают пассионарность и требуют от Олафа Шольца и Бориса Писториуса большей помощи Украине по оружию и занимаются ненужной бюрократией, которая касается закупки для Бундесвера.

Возможно, Писториусу история с Taurus немного надоела, поэтому он заявил, что Германия передаст Taurus, но попросил деньги на новые ракеты,

– сказал Киричевский.

Министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что решение о поставках Украине крылатых ракет Taurus могут принять в течение одной – двух недель.

Что мешает предоставлению ATACMS и Taurus: смотрите видео

Отношение США изменилось

В случае с США похожая история. Вероятно, на принятие этого решения влияет, что их надо банально отремонтировать.

В сети появляются разговоры о том, что модернизация украинской ракеты "Нептун" может сдвинуться с мертвой точки принятия решения относительно ATACMS. Однако, по мнению эксперта Defence Express, факт появления дальнобойного "Нептуна" вряд ли может ускорить процесс потому, что есть определенные технологические циклы, под которые подвязаны политические.

"Единственное, на что могло повлиять использование украинских "Нептунов", это разве что на отношение США использовать ATACMS. Уже даже не проговаривается этот сакральный момент, что Украина не может бить по территории России", – добавил Киричевский.

Передача Украине дальнобойных ракет

Канцлер Олаф Шольц – единственный человек, который блокирует поставки Украине дальнобойных ракет Taurus. Его колебания стоят украинцам жизни. В то же время сам политик отвергает все обвинения в нерешительности.

Аналитики предполагают, что сменить позицию немецкого канцлера Шольца сможет президент США Джозеф Байден, если согласится передать Украине ракеты ATACMS.

По данным CNN, администрация Байдена уже в ближайшее время может принять окончательное решение о передаче ракет ATACMS. Издание Wall Street Journal со ссылкой на неназванных должностных лиц из администрации президента США также сообщило, что Украина близка, чтобы получить ATACMS уже осенью, однако в ограниченном количестве.