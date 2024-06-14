Украина должна получить истребители F-16 уже этим летом, – Остин

Министр обороны США Ллойд Остин подтвердил, что Украина должна получить долгожданные истребители F-16 этим летом. Именно эти самолеты могут изменить ситуацию на поле боя.

Об этом Ллойд Остин заявил на итоговой пресс-конференции по результатам двухдневной встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе 14 июня.

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F-16 для Украины

Министр обороны США сказал, что настроен "оптимистично" относительно получения Украиной американских истребителей F-16.

Мы упорно работаем над тем, чтобы предоставить Украине способности F-16 уже этим летом. И я думаю, вы знаете, я оптимистично настроен, что это произойдет,

– пояснил он.

Остин также прокомментировал решение Франции предоставить Украине французские самолеты Mirage-2000. По его словам, это является правильным шагом и "каждый (вклад, – 24 Канал) помогает".

Итак, замечательные способности, и опять же, каждая частичка помогает, нам просто нужно убедиться, что мы объединяем систему поддержки и убедиться, что эти системы совместимы в том, как они используются в Украине,

– подчеркнул министр обороны США.

Что еще известно о предоставлении истребителей

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что первые самолеты поступят в Украину уже этим летом. Нидерланды начнут этот процесс вместе с Данией. Она сообщила, что дает разрешение бить по территории России с этих истребителей. Министр отметила, что это право на самооборону, которое предусмотрено Уставом ООН.

В Воздушных силах сообщили, что часть истребителей F-16 будет храниться за пределами Украины. Речь идет об иностранных авиабазах, которые Россия не сможет атаковать. Также эти самолеты могут стать резервом для замены неисправных. Определенное количество останется за рубежом, чтобы наши пилоты могли там на них учиться.

Зеленский обратился к лидерам стран "Большой семерки" с просьбой увеличить количество учебных центров для украинских пилотов-истребителей. По его словам, партнеры вместе с Украиной должны сделать совершенным взаимодействие в конкретной помощи нашим воинам уже сейчас.