Китай угрозами хочет добиться уступок от США: готов ли Пекин поставлять оружие для России
Сейчас есть большое количество заявлений от лидеров стран Запада о том, что Китай пока не поставляет России оружие для войны против Украины. Пекин ведет игру с США и хочет добиться уступок от американцев.
Такое мнение в эфире 24 Канала выразил российский публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский. По его словам, лидер КНР Си Цзиньпин более антиамериканский политик, но не сможет пойти против китайских интересов.
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Китай ведет игру с Соединенными Штатами
По мнению Пионтковского, КНР ведет игру с Соединенными Штатами. Китай имеет некоторые экономические вопросы, которые решает вместе с США. Потому угрозами Пекин хочет выбить в США серьезные уступки.
Там очень много экономических вопросов стоимостью в сотни миллиардов долларов. Этими угрозами китайцы хотят выбить очень серьезные уступки в США. Поэтому идет такая игра,
– заметил он.
Публицист напомнил, что иностранные разведки сообщают: Китай намерен передавать России не только дроны, но и самолеты. Андрей Пионтковский убежден, что таким образом Пекин хочет показать Штатам, как может навредить им и что нужно договариваться.
"Си Цзимпин вообще более антиамериканский и менее антироссийский, чем средний китайский политический класс. Но не настолько, чтобы пойти на такое пренебрежение к базовым экономическим интересам Китая", – считает публицист.
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США прикрывали историю с COVID-19
Андрей Пионтковский говорит, что очень интересно, как к такому шантажу относятся США. Он утверждает, что долгое время американцы прикрывали историю, что одна китаянка в лаборатории в Штатах вела исследования и, вероятно, случайно создала опасный вирус.
"Об этом была опубликована научная статья в солидном американском журнале за 2 – 3 года до вспышки пандемии (коронавируса – 24 Канал). Ее выгнали. Она должна была с этими исследованиями переехать в Китай. Американцы до сих пор прикрывали эту историю", – рассказал публицист.
Китай может поставлять России оружие: что известно
- Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что власти Китая рассматривают возможность предоставления России летального оружия для войны против Украины Однако окончательное решение еще не принято. Уильям Бернс подчеркнул, что администрация Джо Байдена пытается умерить власти Китая от принятия такого решения.
- Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на вероятное усиление поддержки России Китаем. Он заверил, что для него важно, чтобы этого не произошло. Глава государства подчеркнул, что это может стать угрозой не только нашей стране, но и всему миру.
- Президент США Джозеф Байден не ожидает, что Китай предоставит значительную военную помощь России. В то же время он считает, что это станет именно тем пределом, за которой последует реакция Соединенных Штатов.