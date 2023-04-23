Немецкий генерал призвал правительство передать Украине истребители F-16

Немецкий генерал возлагает прямую ответственность на федеральное правительство за плохое оснащение украинских вооруженных сил. Он убежден, что если бы Украину начали вооружать раньше, многие страшные события можно было бы предотвратить.

67-летний Эрхард Бюллер, четырехзвездный генерал НАТО в отставке, выступает за предоставление оружия для Украины. Он обвиняет Германию в том, что она поздно решилась предоставить ВСУ бронетехнику, боевые танки и бронетранспортеры.

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Генерал призывает к скорейшим поставкам оружия Украине и предоставлению F-16

Бюлер призывает Германию и Запад к более быстрой военной помощи Украине. Он подчеркнул, что украинским военным нужно "больше боеприпасов для ПВО, а также боевая авиация".

При этом генерал заметил, что подразумевает не немецкие самолеты, а "американские F-16". Он объяснил, что в мире множество этих самолетов. И на рынке запчастей к ним достаточно.

Речь идет о том, чтобы дать украинцам возможность в долгосрочной перспективе самим обеспечить безопасность своей страны.

– сказал Бюллер.

Почему Украине нужны именно истребители F-16