Это будут последние "красные линии": возможно ли вернуть ядерное оружие Украине

Администрация Джозефа Байдена до инаугурации новоизбранного президента Дональда Трампа пытается оказать максимальную помощь Украине. Она уже получила разрешение на применение ракет ATACMS для ударов по России. Также, по данным западных СМИ, рассматривается возможность получения Киевом ядерного оружия.

Военный эксперт Агил Рустамадзе отметил в разговоре с 24 Каналом, что США имеют возможности предоставить Украине ядерное оружие. В то же время Владимир Путин намеренно ударил ракетой средней дальности "Орешник" по Днепру до инаугурации Трампа, воспользовавшись переходным периодом в США. Однако ответить ему должен Байден.

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Трамп может решиться

Рустамадзе отметил, что Украина имеет на вооружении истребители F-16, которые являются носителями малогабаритных авиационных бомб с ядерной начинкой. Поэтому США теоретически способны передать Украине ядерное оружие, и есть возможности осуществить это в очень короткие сроки.

Однако это нарушает многие конвенции, которые США брали на себя по ограничению распространения ядерного оружия. Но и есть много случаев, когда нарушалось международное право, в частности со стороны Соединенных Штатов.

Это был бы последний козырь, который имеет Россия. Если Украина и весь остальной мир не будут бояться применения ядерного оружия Москвой, тогда это будут последние "красные линии", которые огорчают каких-то лидеров в Европе,

– отметил военный эксперт.

Рустамадзе предположил, что Трамп с его необузданностью мог бы пойти на такой шаг. В то же время он может поступить по другому, а именно предложить Украине пересмотреть свою позицию по Крыму и границам 1991 года.

Обратите внимание! Представитель ГУР Вадим Скибицкий заявил, что ядерная угроза со стороны России сохраняется. Также он подчеркнул, что уровень этой угрозы может быть или высокий, или низкий. Сейчас он низкий. Также ГУР продолжает отслеживать все, что с этим связано.

Однако с приходом к власти Трампа для Украины вряд ли будет хуже, чем сейчас. Но может быть гораздо лучше,

– предположил Агил Рустамадзе.

Отметим, что политический эксперт Андрей Городницкий предположил возможность предоставления Украине ядерной боеголовки Трампом, когда он придет к власти. Однако Украина бы не применяла ее, а использовала бы этот инструмент для запугивания России. В то же время, по его мнению, ядерное оружие не помогло бы остановить войну, ведь "вопросы на поле боя сейчас решаются конвенционным оружием".