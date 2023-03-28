Завоевание преимущества в воздухе: как Украине помогли бы истребители Mirage 2000
Издание Intelligence Online сообщило, что Украине могут предоставить 40 истребителей Mirage 2000. Среди стран, которые будут поставлять нам эти самолеты, могут быть в частности Объединенные Арабские Эмираты, Индонезия и Греция.
Заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь отметил, что разговоры о предоставление Украине истребителей, многофункциональных новейших самолетов звучат уже продолжительное время. Об этом он рассказал 24 Канала.
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Mirage 2000 отвечал бы интересам ВСУ
Эксперт отметил, что Mirage 2000 в последних модификациях – это довольно неплохой самолет, который очень помог бы Украине.
Главное в западных платформах в том, что они могут быть адаптированы к использованию западного оружия, которое дало бы возможность Украине противостоять российской авиации и эффективно применять ее по земле – осуществлять поддержку украинских наземных операций,
– подчеркнул Самусь.
Он подчеркнул, что главное не в названии самолета или его новизне, а в том, насколько он приспособлен, адаптирован и модернизирован для использования новейшего оружия. А также, какие у него радары, насколько они эффективны и дальнобойны.
"Mirage 2000 отвечал бы интересам ВСУ, Воздушных сил Украины для того, чтобы быстрее научиться использовать западное оружие против российской армии, более эффективно проводить операции по деоккупации и завоевывать господство в воздухе", – отметил Михаил Самусь.Обратите внимание! Украина благодарна всем странам-союзникам за военную поддержку. Однако для наших Воздушных сил важно получить именно истребители F-16. Спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат подчеркнул, что эти истребители нужны Украине, прежде всего, для защиты от террористических ракетных атак России по украинским городам и критической инфраструктуре. В то же время он считает, что F-16, обладая мощным радаром и современными ракетами, может достаточно эффективно сбивать цели.
Украина нуждается в современных истребителях
- США остановили производство самолетов четвертого поколения F-16 для своих Военно-воздушных сил. Поскольку эти самолеты универсальны, то они остаются на вооружении во многих странах мира. И что очень важно, F-16 крайне нужны Украине, поскольку они многофункциональны, объединяя функции 4 самолетов, которые имеет на вооружении ВСУ.
- Владимир Зеленский поблагодарил Польшу и Словакию за решение передать Украине МиГи. Однако он подчеркнул, что наша страна нуждается в первую очередь в более современных самолетах. Зеленский заметил, что не стоит бояться России – она блефует чаще, чем может решиться на эскалацию. В частности, из-за поставок в Украину современных самолетов.
- Поскольку решение о предоставлении Украине истребители, в частности, F-16, до сих пор не принято, активисты решили запустить флешмоб "Бумажные самолеты" и провести его на арене во время матча Англия – Украина 26 марта.