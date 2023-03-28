Завоевание преимущества в воздухе: как Украине помогли бы истребители Mirage 2000

Издание Intelligence Online сообщило, что Украине могут предоставить 40 истребителей Mirage 2000. Среди стран, которые будут поставлять нам эти самолеты, могут быть в частности Объединенные Арабские Эмираты, Индонезия и Греция.

Заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь отметил, что разговоры о предоставление Украине истребителей, многофункциональных новейших самолетов звучат уже продолжительное время. Об этом он рассказал 24 Канала.

Смотрите также Изменят ход войны: основные характеристики F-16 и позиция Запада по передаче самолетов Украине

Mirage 2000 отвечал бы интересам ВСУ

Эксперт отметил, что Mirage 2000 в последних модификациях – это довольно неплохой самолет, который очень помог бы Украине.

Главное в западных платформах в том, что они могут быть адаптированы к использованию западного оружия, которое дало бы возможность Украине противостоять российской авиации и эффективно применять ее по земле – осуществлять поддержку украинских наземных операций,

– подчеркнул Самусь.

Он подчеркнул, что главное не в названии самолета или его новизне, а в том, насколько он приспособлен, адаптирован и модернизирован для использования новейшего оружия. А также, какие у него радары, насколько они эффективны и дальнобойны.

"Mirage 2000 отвечал бы интересам ВСУ, Воздушных сил Украины для того, чтобы быстрее научиться использовать западное оружие против российской армии, более эффективно проводить операции по деоккупации и завоевывать господство в воздухе", – отметил Михаил Самусь.

Украина нуждается в современных истребителях

США остановили производство самолетов четвертого поколения F-16 для своих Военно-воздушных сил. Поскольку эти самолеты универсальны, то они остаются на вооружении во многих странах мира. И что очень важно, F-16 крайне нужны Украине, поскольку они многофункциональны, объединяя функции 4 самолетов, которые имеет на вооружении ВСУ.

Владимир Зеленский поблагодарил Польшу и Словакию за решение передать Украине МиГи. Однако он подчеркнул, что наша страна нуждается в первую очередь в более современных самолетах. Зеленский заметил, что не стоит бояться России – она блефует чаще, чем может решиться на эскалацию. В частности, из-за поставок в Украину современных самолетов.

Поскольку решение о предоставлении Украине истребители, в частности, F-16, до сих пор не принято, активисты решили запустить флешмоб "Бумажные самолеты" и провести его на арене во время матча Англия – Украина 26 марта.