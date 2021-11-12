Председатель Полтавской ОГА не ответил, пил ли с Трухиным в день скандального ДТП
Источник:"Полтавщина"
Председатель Полтавской ОГА воздержался от ответа на вопрос о том, употреблял ли виски вместе с нардепом Александром Трухиным 23 августа. Он пояснил, что "знает, как это могут воспринять".
Я пока воздержусь от комментариев, – Синегубов
Олег Синєгубов считает, что полиции будет не сложно установить, кто находился за рулем автомобиля в момент ДТП. Он убежден, что следствие "предоставит все ответы на вопросы".
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Я пока воздержался бы от комментирований относительно обстоятельств того дня – субботы, выходного, после открытия Государственного флага. Как в прошлом юрист, адвокат, я знаю, как это могут воспринять. Поэтому пусть занимается этим досудебное расследование,
– заявил председатель ОГА.
Заметим, по состоянию на 10 октября работники Государственного бюро расследований допросили более 10 очевидцев ДТП. В то же время у самого нардепа показаний не взяли. Следователи говорят, что допросят Трухина уже после всех экспертиз и заключений экспертов.
Что известно о ДТП с Трухиным
- 23 августа на Бориспольской трассе в Киеве произошло ДТП, в котором пострадали 6 человек. По данным СМИ, его вызвал нардеп от "Слуги народа" Трухин.
- Среди пострадавших был руководитель комитета УАФ Лучано Луче. 4 ноября стало известно, что ему придется покинуть работу из-за полученной травмы.
- В полиции это дело длительное время не комментировали. Только через неделю правоохранители заявили, что передали дело в ГБР, потому что в нем фигурирует нардеп.
- Сам "слуга народа" заявил, что он не виноват и пьяным не был.
- В то же время следствие до сих пор не озвучило, кто находился за рулем автомобиля