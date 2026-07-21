Силы логистики обвинили Федорова в проблемах обеспечения ВСУ, но затем удалили сообщение

Публичное противостояние между военным командованием и бывшим руководством Министерства обороны набирает обороты. Командование Сил логистики ВСУ выступило с критикой в адрес команды экс-министра Михаила Федорова, обвинив ее в существенном ухудшении обеспечения армии и закупке некачественного вооружения.

Об этом официально заявил пресс-секретарь ведомства подполковник Валерий Шершень. По его словам, логистическая система ВСУ в настоящее время работает на пределе возможностей, а потребности фронта приходится покрывать за счет старых резервов и экстренного перераспределения финансов. В то же время через несколько часов сообщение удалили.

Что известно о срыве обеспечения?

В удаленном посте Командование Сил логистики прямо обвинило предыдущее руководство Минобороны в провале ключевых программ обеспечения.

Говорят, что за первые шесть месяцев 2026 года ситуация ухудшилась, несмотря на цифровизацию и громкие анонсы закупок.

В посте утверждалось, что текущие потребности чаще всего покрываются за счет резервов или перераспределения средств из других критически важных направлений. А решения о финансировании, помощи партнеров и неотложных закупках принимаются гораздо медленнее, чем того требуют условия войны.

Валерий Шершень заявил, что в конце 2025 года официальная картина выглядела довольно оптимистично.

"Министерство обороны Украины сообщало о своевременно созданных запасах благодаря удачно спланированным закупкам на 2026 год и намерении заблаговременно заключить более 80% контрактов на обеспечение. Параллельно было объявлено о расширении применения DOT-Chain на топливо, вещевое имущество и другие нужды тылового направления. Логика была понятна: раннее заключение контрактов и быстрый цифровой учет в сочетании с четким распределением ролей должны были обеспечить непрерывность поставок на всех уровнях", – отметил он.

Однако, по его словам, из-за системных препятствий в первом полугодии 2026 года наблюдалась противоположная динамика. Он пожаловался на дефицит финансирования, скачкообразные поставки, бюрократические задержки и т. д.

Предварительно, дополнительная потребность только по основным направлениям материально-технического обеспечения до конца года составляет почти 37 миллиардов гривен, а на ремонт вооружения и военной техники, а также закупку запасных частей потребуется еще более 16 миллиардов гривен.

Основной вывод прост: именно в первом полугодии система обеспечения стала менее устойчивой. Она все чаще работает не благодаря заранее составленным планам и ритмичным поставкам, а за счет ручного устранения пробелов,

– говорится в сообщении.

Заявление Командования сил логистики ВСУ / Скриншоты

Что именно пожаловались в Силах логистики?

Шершень писал, что наиболее резкое ухудшение наблюдается в обеспечении топливом, несмотря на обращения командования в Минобороны. Некоторое время войска, как он отмечает, обеспечивались только за счет ранее созданных запасов, а затем дефицит пришлось компенсировать средствами из других направлений, в частности из закупок вооружения и военной техники.

Также он заявил о проблемах с обеспечением в зимний период. На проведенных закупках были сэкономлены средства, чтобы дополнительно заказать зимние куртки и брюки, бронежилеты, бронекостюмы и химические грелки, но принятие решения о неотложной закупке затянулось.

Возникает вопрос: кто будет нести ответственность, если нашего украинского солдата вовремя не обеспечат теплой одеждой и средствами обогрева на зиму 2026–2027 годов?

– написал Шершень.

Он рассказал, что в мае 2026 года Минобороны объявило о крупнейшей централизованной закупке 5 000 автомобилей через Prozorro. Но большая часть запланированной партии, уже охваченной контрактами или закупочными процедурами, в ВСУ еще не поступила. Основные объемы поставок запланированы на конец осени и начало зимы.

Подполковник также сообщил о неприятном инциденте с партией одноразовых противотанковых гранатометов РПГ-75М. По его словам, Агентство оборонных закупок не отреагировало на жалобы военных, но при этом приобрело наименее эффективные и самые дешевые боеприпасы.

После проведения производственных процедур – в соответствии с требованиями государственного контракта – изделия должны быть не старше 2024 года – Агентство, стремясь избежать ответственности за свои действия, приняло меры по замене тары и приведению внешнего вида изделий, изготовленных в 1980-х годах, в так называемое состояние "как новые". По данным обратной связи с фронта, более 70 % отзывов о качестве этих патронов 1984 года выпуска были негативными,

– говорилось в сообщении.

Ухудшение, по словам военного, касается и качества продукции.

"Вместо привлечения к ответственности тех, кто неоднократно вызывал сбои в поставках, с ними заключаются все новые и новые контракты. В целом из-за так называемых лояльных отношений с некоторыми поставщиками продуктов питания в системе сформировалась тенденция к монополизации услуг. Например, 52 % финансовых ресурсов на продовольственное обеспечение Вооруженных Сил Украины пришлось всего на одиннадцать компаний", – сообщил он.

Также сообщалось о бюрократических препятствиях при оказании помощи партнерами. Если в предыдущие годы соответствующие решения могли оформляться в течение 1–2 дней, то сейчас инженерная техника, генераторы, погрузчики, приборы ночного видения, тактическая одежда и т. п. задерживаются из-за отсутствия своевременного управленческого решения со стороны Минобороны.

Что Шершень сказал о Сирском?

"Все-таки кто понесет ответственность за преступления и просчеты в системе из-за собственной непрофессиональности? Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины? Другие генералы Вооруженных Сил Украины? Командирское звено группировок? Командиры воинских частей?" – писал Шершень.

После чего перечислил достижения главнокомандующего Сырского на руководящих должностях с 24 февраля 2022 года: уничтожение российских оккупационных войск на Киевском, Сумском и Харьковском направлениях; проведение операций, благодаря которым была освобождена Харьковская область; нанесение катастрофических потерь личному составу противника при обороне городов Донецкой и Луганской областей; проведение Курской операции, которая перенесла войну на территорию, откуда она пришла; проведение на Покровском и Запорожском направлениях ряда асимметричных контрнаступательных операций, которые продолжают разрушать стратегические планы врага и наносить многочисленные потери армии России.

Пресс-секретарь командования Сил логистики ВСУ отметил, что хотелось бы, чтобы этот перечень и в дальнейшем пополнялся при условии полного содействия со стороны Минобороны.

К слову, сам Александр Сырский заявил, что готов работать с любым главой Минобороны.

В то же время в СМИ, в частности зарубежных, ходят слухи о его замене. Среди вероятных кандидатов на должность главнокомандующего рассматривают действующего командующего Объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого.