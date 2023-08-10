Украина имеет успех, но россияне давят: руководство Украины и США обсудило ситуацию на фронте

Украина и США работают над развитием дипломатических отношений. В частности, 10 августа состоялась встреча, где обсудили важные для Украины вопросы.

В формате видеоконференции 10 августа прошла встреча представителей военно-политического руководства Украины и США. Андрей Ермак рассказал, что главными темами были ситуация на фронте, оборона и наступление Украины.

Смотрите также Израильская модель: каких гарантий безопасности ждать от США и что они изменят для Украины

Высокий уровень партнерства между Украиной и США

от Украины участие во встрече приняли:

Андрей Ермак;

заместитель главы Офиса президента Роман Машовец;

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный;

Командующий Сухопутными войсками ВСУ и ОСУО "Хортица" Александр Сырский;

Командующий войсками ОК "Восток" и ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский;

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук;

министр обороны Алексей Резников;

первый заместитель министра Александр Павлюк;

командующий Нацгвардией Александр Пивненко;

начальник ГУР Кирилл Буданов;

глава ГНСУ Сергей Дейнеко.

Со стороны США присутствовали:

советник президента по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан;

министр обороны США Ллойд Остин;

глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли.

"Раньше у нас уже было общение с союзниками в столь расширенном формате. Оно подчеркивает высокий уровень партнерства между нашими странами, в том числе в оборонной сфере", - написал Ермак.

Он отметил, что поблагодарил США за важную помощь Украине на всех уровнях. По его словам, это огромный вклад в предстоящую победу демократии над российской автократией.

Какие вопросы обсудили на встрече

На встрече Валерий Залужный и командующие ОСУВ ознакомили американскую сторону с текущей ситуацией на фронте. Отдельное внимание было уделено наступательным действиям украинских войск на важных участках.

Силы обороны имеют успехи и освобождают нашу землю, но россияне местами давят на нашу оборону,

– подчеркнул Ермак.

Он рассказал, что при разговоре с партнерами внимание сосредоточили на ключевых потребностях Сил обороны, а также на необходимости усиления защиты украинских городов и инфраструктуры от российских воздушных атак.

Американская сторона засвидетельствовала свое уважение к героизму украинского народа и заверила, что поддержка Украины со стороны США будет продолжаться столько, сколько потребуется.

Украина – США: развитие двусторонних отношений