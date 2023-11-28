Предварительно, "Искандером": враг ударил по предприятию в Запорожье и ранил человека

Россия утром 28 ноября атаковала Запорожье ракетой. Враг попал по территории местного предприятия.

Взрыв в городе раздался ориентировочно в 8:51 28 ноября. В Запорожской ОВА рассказали, что, к сожалению, в результате действий оккупантов есть раненые, пишет 24 Канал.

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Чем враг атаковал Запорожье

В 08:51 (28 ноября – 24 Канал), во время воздушной тревоги, враг нанес один ракетный удар по территории предприятия в одном из районов Запорожья. В настоящее время тип ракеты уточняется. Предварительно – одна из модификаций баллистической ракеты "Искандер",

– заявили в ОВА.

Глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко пояснил, что, по предварительным данным, по состоянию на 9:43 28 ноября известно об одном легко раненом человеке.

Кроме того, взрывная волна повредила:

один из магазинов, расположенных рядом с местом удара;

окна в трех многоэтажных домах;

окна в трех образовательных заведениях.

Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев заявил, что состояние раненого – не тяжелое. Власти продолжают обследовать территорию.

Городские власти призвали людей, чьи дома получили повреждения, звонить по номерам:

15-80 – из стационарных;

с мобильных: (061) 787 15 80; (050) 414 15 80; (067) 656 15 80.

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