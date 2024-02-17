Последствия удара по Запорожью: 4 тысячи абонентов остались без тепла

В Запорожье известно о попадании. Предварительно, речь идет об ударе по объекту инфраструктуры.

В Запорожье днем 17 февраля прогремел взрыв во время воздушной тревоги. По состоянию на 12:31 Воздушные силы объявили об отбое угрозы баллистического вооружения.

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Попадание на окраине Запорожья

Сначала председатель Запорожской ОВА Иван Федоров писал о взрыве в Запорожском районе вблизи села Натальевка. позже он уточнил информацию.

Предварительно – попадание по объекту инфраструктуры на окраине Запорожья,

– отметил он.

Из-за российского обстрела произошел перебой в работе теплосети: без отопления остались 39 многоэтажных домов (а это 4 тысячи абонентов). Специалисты концерна "Городские тепловые сети" уже работают над восстановлением теплоснабжения.

Информация о пострадавших не поступала.

Существует ли угроза нового наступления на Запорожье