Последствия удара по Запорожью: 4 тысячи абонентов остались без тепла
Источник:Иван Федоров
В Запорожье известно о попадании. Предварительно, речь идет об ударе по объекту инфраструктуры.
В Запорожье днем 17 февраля прогремел взрыв во время воздушной тревоги. По состоянию на 12:31 Воздушные силы объявили об отбое угрозы баллистического вооружения.
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Попадание на окраине Запорожья
Сначала председатель Запорожской ОВА Иван Федоров писал о взрыве в Запорожском районе вблизи села Натальевка. позже он уточнил информацию.
Предварительно – попадание по объекту инфраструктуры на окраине Запорожья,
– отметил он.
Из-за российского обстрела произошел перебой в работе теплосети: без отопления остались 39 многоэтажных домов (а это 4 тысячи абонентов). Специалисты концерна "Городские тепловые сети" уже работают над восстановлением теплоснабжения.
Информация о пострадавших не поступала.
Существует ли угроза нового наступления на Запорожье
- Спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховой ранее заявил, что враг стянул на Ореховское направление больше сил, чем под Авдеевку. Кроме того, он добавил, что это может говорить о подготовке врага к новому наступлению. В то же время позже военный в эфире телемарафона объяснил, что он не успел до конца доказать свое мнение, и многие СМИ неправильно интерпретировали его слова, в частности, написали об "угрозе для Запорожья".
- Лиховий уточнил, что обстановка на Запорожском направлении остается стабильной. Там действительно сконцентрирована группировка россиян значительная и соизмеримая с авдеевской.
- В то же время он подчеркнул, что Запорожское направление начинается фактически от границы с Донецкой областью и до Днепропетровщины. Спикер подчеркнул, что это совсем другие условия – и природные, и на поле боя.