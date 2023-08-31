Уже известно, кто будет вместо Пригожина: какие планы у Кремля на ЧВК "Вагнера"

Похороны руководителя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина проходили тайно и походили на спецоперацию. Вероятно, Владимир Путин хочет как можно быстрее стереть предводителя вагнеровцев из памяти русского народа.

Мифу о "выдающемся полководце" Пригожине и его "богатырей" из ЧВК "Вагнера" больше не должно существовать. Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, добавив, что именно этим объясняется чрезвычайная засекреченность похорон вожака террористов.

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Пригожина надо стереть из памяти россиян

Похороны российского террориста проходили в режиме чрезвычайной секретности. Были сделаны определенные маневры для отвлечения внимания: сначала похороны должны были проходить на одном кладбище, в итоге, Пригожина похоронили на другом, силовики перекрыли все вокруг, а никакой видеотрансляции не проводили.

Игорь Яковенко также подчеркнул, что у Пригожина "звезда героя россии" и по этому статусу прощаться с ним должны были официально, с военным сопровождением. Более того, его должны были накрыть государственным флагом России и запустить салют, но, как известно, ничего из этого не было.

Главной задачей Путина после того, как он демонстративно и показательно казнил Пригожина на глазах всего мира, было стереть его из народной памяти,

– сказал российский оппозиционный журналист.

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На федеральных российских каналах упоминаний о похоронах главаря террористов практически не было. Это подтверждает желание Путина стереть Пригожина и все его наследие из памяти людей.

Относительно судьбы самих вагнеровцев Игорь Яковенко сказал, что часть из них должна "раствориться" в Минобороны России, а другая – подчиниться новому руководителю. О наследнике Пригожина уже известно.

Это небезызвестный военный преступник Аверьянов, который сейчас перенимает "пригожинское" хозяйство в Африке,

– подчеркнул Игорь Яковенко.

По поводу тела Пригожина, которое так никому и не показали, российский оппозиционный журналист объяснил, что в условиях такой секретности в этом не было смысла. Но даже если бы тело или результаты ДНК экспертизы обнародовали, это все равно не помешало бы разным конспирологам и дальше выдвигать свои версии и говорить о двойниках.

Постепенно страница под названием "Пригожин и ЧВК Вагнер" в современной истории России переворачивается. Путин сделает все для того, чтобы ее стереть,

– подытожил Игорь Яковенко.

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