Fitch Ratings предупреждает: война в Украине продолжится и в 2025 году

Война России против Украины будет продолжаться и в 2025 году, но в пределах нынешних масштабов. Эксперты допускают прекращение огня, однако заключение мирного соглашения остается маловероятным.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на международное агентство Fitch Ratings. Аналитики считают, что несмотря на отдельные территориальные достижения России в конце 2023 года, Украина сможет предотвратить значительные дальнейшие потери.

Читайте также Республиканец ответил, готов ли Трамп ликвидировать режим Путина

Западная поддержка сдерживает агрессию

Этого удастся достичь благодаря решимости украинского общества и поддержке западных партнеров.

В Fitch Ratings отмечают, что политические цели новой администрации США могут повлиять на попытки завершения войны, в частности через переговоры о прекращении огня. Однако достижение мирного соглашения затрудняют большие уступки, которые будут требоваться от обеих сторон.

Неопределенные параметры прекращения огня

Эксперты добавляют, что ключевые детали возможного прекращения огня, в частности гарантии безопасности для Украины и статус территорий, которые останутся под контролем России, остаются неопределенными. Это добавляет неуверенности в возможности быстрого окончания войны.

К слову, Сергей Лавров озвучил условия России для завершения войны, включая запрет вступления Украины в НАТО и военных баз в Украине. По его словам, отмена указа Зеленского о запрете переговоров с Путиным было бы сигналом для России о готовности к переговорам.

В то же время у Зеленского заявили, что для прекращения войны в Украине необходимо нейтрализовать угрозу со стороны России. По словам советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка, многое зависит от западных партнеров. И не стоит обсуждать без Украины никаких "мирных планов".