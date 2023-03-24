Россияне так радовались ее победе, – Пионтковский описал нынешнюю позицию премьера Италии

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони открытой проукраинской политикой поразила всю Европу. Своей речью она дала сигнал не только России.

Об этом 24 Каналу рассказал Андрей Пионтковский – российский публицист из США. По его словам, итальянка явно не играет по правилам Кремля.

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Россия не ожидала такого от Италии

Андрей Пионтковский объяснил, что Москва была несказанно рада назначению Джорджии Мелони. Россияне были убеждены, что их победа будет и в Италии.

К тому же даже в итальянском правительстве у российского диктатора есть свои люди.

Там у коалиции есть отброс старенький, друг Путина Сильвио Берлускони,

– объяснил он.

По его словам, Италия, как и США, четко показали, на чьей стороне они благодаря своим откровенным высказываниям о политике Путина и войне против Украины.

Европа опередила США

Оппозиционер подчеркнул, что высказывание итальянской премьер-министра имеет важное значение на международной политической арене.

Она шла впереди американского политического класса. То, что говорила Мэлони, что эволюция, которая произошла в создании немецкого политического класса,

– убежден он.

Пионтковский добавил, что таким образом Европа опередила США в понимании угрозы Путину.

"И это тоже повлияло на то превращение в политическом ландшафте США, которое произошло за последние два дня", – сосредоточил внимание он.

По его мнению, в России никто не ожидал такого поворота событий.

Поддержка Джорджии Мелони Украины