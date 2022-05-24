Премьер Венгрии объявил чрезвычайное положение в стране на фоне войны в Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 24 мая объявил в стране чрезвычайное положение военного времени. Это произошло сразу после установления нового правительства.

Чрезвычайное состояние вступит в силу в полночь 25 мая и предоставит правительству "пространство для маневра и возможность немедленно реагировать" на последствия войны в соседней Украине, сказал Орбан в видеообращении, опубликованном на его странице в фейсбуке.

По словам Орбана, венгерское правительство объявит о своих первых мерах в рамках чрезвычайной ситуации уже в среду.