Зеленский проводит предновогоднюю пресс-конференцию: онлайн-трансляция

Владимир Зеленский 19 декабря проводит большую пресс-конференцию. В ходе общения с журналистами Президент Украины поднял важные темы и подвел итоги 2023 года.

В Офисе Президента Украины анонсировали встречу с журналистами 18 декабря. В анонсе заявили, что от одного СМИ может быть аккредитовано по одному представителю.

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Видео трансляции пресс-конференции Зеленского

Президент Украины начал большую пресс-конференцию, во время которой ответит на вопросы журналистов и подведет итоги 2023 года.

Прежде глава государства поблагодарил украинский народ и украинских военных.

Очень важно всегда быть благодарными народу Украины, нашим воинам, нашим партнерам. Всем тем, кто поддерживает Украину на этом пути к нашей украинской победе,

– сказал Владимир Зеленский.

После этого в зале раздались аплодисменты.



Фото с пресс-конференции/ 24 Канал

Прошлые пресс-конференции Президента Украины

Последний раз Владимир Зеленский проводил пресс-конференцию с представителями украинских СМИ 6 июня – в День журналиста. На этой встрече президент обсудил последствия подрыва Каховской ГЭС, а также поднял темы поддержки Украины союзниками и членства нашей страны в НАТО.

В феврале 2023 года к годовщине полномасштабного российского вторжения президент Владимир Зеленский также проводил большую пресс-конференцию. Во время общения с журналистами он отмечал, как Украина работает над победой, благодарил всех партнеров, которые помогают нам бороться с российской агрессией, а также оценивал риски вторжения России в страны НАТО.

В феврале 2023 года пресс-конференция Владимира Зеленского длилась около 2,5 часов, а на встречу аккредитовались 320 журналистов из 170 изданий. Среди представителей СМИ также были иностранные журналисты.