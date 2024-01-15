Путин кинул свою партию, теперь протесты будут вызревать там, – российская оппозиционерка

Россияне живут в ужасных условиях, но слепо верят в пропаганду и поддерживают путинский режим. Против него в России сейчас настроены члены партии Владимира Путина "Единая Россия".

Партийцы оказались никому не нужны, поэтому могут начать протест против Путина. Такое мнение 24 Каналу озвучила российская оппозиционерка Ольга Курносова.

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Протест в "Единой России"

Ольга Курносова отметила, что в партии "Единая Россия" усердно готовились к предстоящим "выборам" президента. В то же время Владимир Путин решил баллотироваться как самовыдвиженец.

Путин бросил почти на ржавый гвоздь свою партию "Единая Россия". Они оказались никому не нужны. Думаю, что как в советское время протест возникал в коммунистической партии, так и сейчас весь протест будет назревать в "Единой России",

– считает она.

"Выборы" президента в России: главное