Путин кинул свою партию, теперь протесты будут вызревать там, – российская оппозиционерка
Россияне живут в ужасных условиях, но слепо верят в пропаганду и поддерживают путинский режим. Против него в России сейчас настроены члены партии Владимира Путина "Единая Россия".
Партийцы оказались никому не нужны, поэтому могут начать протест против Путина. Такое мнение 24 Каналу озвучила российская оппозиционерка Ольга Курносова.
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Протест в "Единой России"
Ольга Курносова отметила, что в партии "Единая Россия" усердно готовились к предстоящим "выборам" президента. В то же время Владимир Путин решил баллотироваться как самовыдвиженец.
Путин бросил почти на ржавый гвоздь свою партию "Единая Россия". Они оказались никому не нужны. Думаю, что как в советское время протест возникал в коммунистической партии, так и сейчас весь протест будет назревать в "Единой России",
– считает она.
"Выборы" президента в России: главное
- Псевдовыборы президента в России запланированы на 15 – 17 марта 2024 года. О своем намерении баллотироваться Владимир Путин официально объявил 8 декабря 2023 года. Он заявляет, что якобы "обдумывал разные варианты", но его об этом "попросили люди". Также диктатор добавил, что якобы "сегодня иначе нельзя".
- Однако "выборы" будут проходить не только на территории страны-агрессора. Российская ЦИК заявила о проведении так называемых "выборов" на временно оккупированных территориях Украины. В британской разведке считают, что таким образом Владимир Путин хочет создать впечатление якобы "легитимности" вторжения в Украину.
- Кремлевский диктатор уже подал документы в ЦИК. Согласно правилам, для того чтобы баллотироваться, Путин должен был создать группу избирателей не менее 500 человек, которая будет его поддерживать. На собрании группы, которое состоялось 16 декабря 2023 года, участники единогласно поддержали российского диктатора.