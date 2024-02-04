Наберет более 10%: благодаря чему Надеждин приобретает популярность в России

Борис Надеждин, который выдвинул свою кандидатуру на президентские выборы в России, стремительно набирает голоса. Сейчас он занимает второе место после Владимира Путина по поддержке россиян.

Такое мнение высказала 24 Каналу российский оппозиционер, политический аналитик Ольга Курносова, отметив, что именно из-за того, что Борис Надеждин получил такую популярность, его не зарегистрируют как кандидата. Уже есть первые сигналы этого: из ЦИК России прозвучало заявление, что документы, которые подал Надеждин, не соответствуют определенным требованиям.

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Имеет потенциал роста

Надеждин демонстрирует большой рост рейтинга, даже больше, чем был у Алексея Навального, когда он участвовал в выборах мэра Москвы в 2013 году. Поэтому он может набрать заметный процент голосов.

Надеждин может набрать более 10%. Антивоенный кандидат в России имеет потенциал роста поддержки до 30%. Однако именно поэтому его не зарегистрируют на выборах, потому что никому не нужно, чтобы у Путина было, условно говоря, меньше чем 80%,

– отметила российская оппозиционерка.

Среди тех 30% россиян, которые могут поддержать Надеждина, прежде всего те, кто понимает, что сегодняшняя путинская Россия находится в тупике. Также те, кто категорически против войны, которую проводит Путин в Украине. Кроме того, многие россияне устали от Путина, который уже 24 года у власти.

Ставка "сыграла"

. Борис Надеждин – российский либеральный политик, экс-депутат госдумы, экс-советник первого вице-премьера Бориса Немцова. В частности он работал с первым заместителем главы администрации президента России Сергеем Кириенко, который курирует оккупированные территории Украины и внутреннюю политику в России.

В то же время Кремль не предполагал, что Надеждин получит такую поддержку. Российские власти рассчитывали, допуская его к сбору подписей, что он провалит этот процесс. Другие участники президентской гонки не сумели собрать подписи.

Это удалось только Надеждину и Сергею Малинковичу, лидеру кремлевского проекта – партии "Коммунисты России". Малинковича вероятно также не зарегистрируют в кандидаты на президентских выборах,

– предположила политический аналитик.

Также Надеждин имеет тесные связи с Сергеем Кириенко, первым заместителем главы администрации президента России. Однако по словам участника избирательной гонки, он не общался с Кириенко с 2015 года.

Надеждин вероятно действительно не общается с Кириенко, ведь он является политиком с большим стажем, и имеет политическое чутье. Именно оно подсказало, что он может стать "кандидатом последней надежды", и Надеждин рискнул,

– подчеркнула Ольга Курносова.

Она добавила, что если бы речь шла об игроке в покер или рулетку, можно было бы сказать, что ставка Надеждина "сыграла". Однако со стороны казино "играет" российское государство, а у него "выиграть" в этой ситуации невозможно.

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