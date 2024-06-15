Понимают только силу: при каких условиях Россия может пойти на компромиссы

Страна-агрессор понимает только военную силу. На уступки и компромиссы Россия пойдет только при определенном условии.

Политолог Олег Саакян рассказал 24 Каналу, что россияне начнут думать о переговорах только тогда, когда окажутся под угрозой для страны и власти. Сейчас же с Россией нужно говорить только на том языке, который она понимает.

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По словам Саакяна, когда над Россией нависнет угроза для руководящего режима или для самой страны, тогда россияне начнут "отползать". Ведь страна-агрессор понимает только силу. С Россией нужно разговаривать на том языке, который она понимает.

Понимают русский? Говорить на русском. Понимают язык силы? Говорить на языке силы. Надо подбирать язык соразмерный тому, на каком языке ваш оппонент готов слышать вас. Россия сейчас слышит только на языке силы,

– подчеркнул политолог.

В соответствии с этим, украинская дипломатия должна быть сильной. Только тогда Россия будет воспринимать нашу страну "на уровнях". Однако пока Украина имеет только грубую военную силу и ситуация решается исключительно военными операциями на линии фронта.

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