Вероятны отключения света: почему во время блекаута исчезают интернет и связь

С наступлением осени и зимы оккупанты снова могут атаковать энергосистему Украины. Поэтому в домах украинцев могут исчезать свет, вода, тепло, интернет и даже связь.

Это происходит в большинстве случаев потому, что котельные, вышки сотовой связи и другие объекты работают на электричестве. Кстати, министр энергетики уже призвал украинцев покупать на зиму генераторы.

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Почему исчезает интернет и связь во время блекаута

Базовая станция или как мы привыкли ее называть вышка сотовой связи, также работает от централизованного электропитания. Без электроэнергии полного заряда станции хватает максимум на 4 – 5 часов, при этом заряжается она целые сутки,

– объяснило издание.

Там добавили, что некоторые станции оснащены резервными источниками питания (генераторами), но они не успевают полноценно зарядить вышку.

Тепло при выключении света исчезает потому, что на котельных также отключают электричество.

"Итак, если там нет генераторов, они не будут работать. Однако, кроме котельной, без электроснабжения может остаться тепловой пункт – следующее звено, которое транспортирует тепло в системы отопления", – объясняют журналисты.

Ждать ли украинцам отключений света