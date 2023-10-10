Це відбувається в більшості випадків тому, що котельні, вишки стільникового зв'язку та інші об'єкти працюють на електриці. До речі, міністр енергетики вже закликав українців купувати на зиму генератори.

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Базова станція або як ми звикли її називати вишка стільникового зв'язку, також працює від централізованого електроживлення. Без електроенергії повного заряду станції вистачає максимум на 4 – 5 годин, при цьому заряджається вона цілу добу,

– пояснило видання.

Там додали, що деякі станції оснащені резервними джерелами живлення (генераторами), проте вони не встигають повноцінно зарядити вишку.

Тепло під час вимкнення світла зникає тому, що на котельнях також відключають електрику.

"Тож якщо там немає генераторів, вони не працюватимуть. Проте, крім котельні, без електропостачання може залишитись тепловий пункт – наступна ланка, яка транспортує тепло до систем опалення", – пояснюють журналісти.

Чи чекати українцям відключень світла